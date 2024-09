CAMEROUN :: Nouvel alerte de Shanda Tonme sur la situation à Assok où des bandits sèment la terreur :: CAMEROON

"Des unités industrielles détruites, des déplacés du NOSO expulsés et chassés de leurs domiciles, des vols et des pillages par des délinquants et des bandits constitués en milices, sous la protection d’un Haut Magistrat, une dame, de la Cour Suprême, qui a réussi à paralyser le tribunal de MFOU."

Lire l'intégralité de la lettre du médiateur universel adressé au Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense

Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI)

Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR)

A l’Attention de la Commission spéciale sur les litiges fonciers

s/c Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense



TRANSMISSION D’UN JEU DE DOCUMENTS RELATIF AUX CAS PARTICULIEREMENT CHOQUANTS D’ASSOK

Distingués membres de la Commission

Chers compatriotes,

Je voudrais tout d’abord saluer la décision du Chef de l’Etat de mettre sur pied votre commission.

Je tiens ensuite à vous répercuter le sentiment général des citoyennes et citoyens, qui considèrent la décision comme un véritable don du ciel, tant les préjudices, abus et autres dérives accumulés de part et d’autres avec la promotion des haines, des rancœurs et des déceptions inqualifiables ont atteint un niveau alarmant.

Je vous exprime enfin mes encouragements personnels ainsi que mon soutien, tant la tâche s’avère ardue, délicate, sensible et pleine de risques pour notre cohésion nationale et la stabilité du vivre ensemble.

C’est donc l’occasion de venir vous référer solennellement, les cas en cours depuis quatre ans à ASSOK. Des unités industrielles détruites, des déplacés du NOSO expulsés et chassés de leurs domiciles, des vols et des pillages par des délinquants et des bandits constitués en milices, sous la protection d’un Haut Magistrat, une dame, de la Cour Suprême, qui a réussi à paralyser le tribunal de MFOU. On dit d’elle qu’elle aurait le pouvoir de chasser le Préfet et le Sous-préfet. Des agressions contre les forces de l’ordre en mission sur le terrain. Conséquences : un préjudice de plusieurs milliards.

Assok est devenu un Etat dans l’Etat. Des chefs de bande drogués en liberté, sans crainte aucune et impunis, la paralysie des forces de l’ordre déçus et fatigués de voir les bandits ressortir libre du tribunal. Nos correspondances et toutes les pièces jointes témoignent. Une dizaine de procédures traînent dans les services de la légion, une dizaine d’autres à la DRPJ. Une centaine de correspondances de dénonciation, d’appels à l’aide accompagnées de photos ensanglantées avec des constats d’Huissier de justice traînent dans presque tous les services administratifs, du Sous-Préfet au MINAT et à la présidence de la république, le Cabinet civil, le secrétariat général/Pr, en passant par le Gouverneur. Jamais rien n’a été fait, et jamais on n’a vraiment inquiété les auteurs.

Tous les secteurs et vecteurs décisionnels ont été saisis de ce dossier, sans suites, parce qu’on répand en privé la meneuse serait très proche du SG/PR dont elle serait le promotionnaire de faculté, vraie ou fausse information, manipulation, nous ne pouvons rien vérifier. Mais toujours est-il que rien ne bouge, et les victimes sont désemparées. ASSOK est devenue un symbole de la déliquescence dans la gestion foncière au Cameroun. Le MINDCAF, sans aucun souci des investissements en milliards, ni des emplois ni des impôts perdus, a annulé les titres fonciers, les concessions, toutes choses obtenus régulièrement et conformément aux lois et règlements de la République. Les mise en valeur sont en milliards. Des élevages de 20 milles pondeuses et autant de poulets de chair, des porcheries de centaines de têtes, plus de trente étangs avec plus de 50 milles poissons, une savonnerie et une huilerie, des hectares de cacaoyères. Les maisons arrachées aux légitimes propriétaires sont habitées par des gangs, ou loués à des voyous sans foi ni loi. Les rares éléments des forces de l’ordre qui ont pu découvrir, sont choquées, d’autres troublées et perturbées mentalement. PAS POSSIBLE ! PAS POSSIBLE ! Ainsi réagissent-ils.

Personnellement, en tant que MEDIATEUR, je n’ai de cesse de prôner la patience aux victimes, et mieux, la confiance en notre pays et en nos institutions, assuré qu’un jour viendra où tout cela sera arrangé et les torts réparés. Je vous salue dans cette mission. C’est à vous qu’incombe de soutenir et d’accompagner en les rendant possibles et effectifs, le discours et les déclarations du Chef de l’Etat : Le Cameroun est à construire et non à détruire.

Pour distraire, la primature a tenu plusieurs réunions inutiles, sans suites, semant le doute sur l’impartialité de certains membres comme ceux du MINAT, qui ouvertement ont semblé soutenir implicitement les auteurs des forfaits, malgré les mises en garde de ceux du MINJUSTICE.

Les Camerounaises et les Camerounais attendent beaucoup de vous.Pardon, ne décevez pas. La terre a été de tout temps dans l’histoire de l’humanité, une des sources principales des guerres, crises et conflits. Vous le savez, nous le savons tous, et chacun de nous assume une part de responsabilité dans le contexte actuel, même si le MINDCAF par sa ses actes, est le premier à blâmer.

Hautes et fraternelles considérations./.