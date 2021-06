CAMEROUN :: Éducation de base : Des directeurs d’écoles relevés de leurs fonctions :: CAMEROON

Le 30 mai dernier, le ministre de l’Éducation de base, Laurent Serge Etoundi Ngoa, a signé deux décisions relevant six directeurs d’écoles primaires et un chef de bureau des activités post et péris scolaires de leurs fonctions. La première décision concerne le directeur de l’École publique d’application de Baladi II, dans l’arrondissement de Ngaoundéré 1er, région de l’Adamaoua. Ce dernier est accusé de harcèlement sexuel auprès de ses collaboratrices enseignantes.

La 2e décision de Laurent Serge Etoundi Ngoa, relève quant à elle de leurs fonctions, cinq directeurs d’école primaires et le chef de bureau des activités post et péri scolaire à l’inspection d’arrondissement de l’éducation de base de Mbangassina. D’après la décision du Minedub, il leur est reproché les faits « d’indélicatesse dans l’exercice de leurs fonctions et pratiques de corruption ».

Il s’agit précisément du directeur de l’École publique de Bossock à Esse, dans le département de la Mefou et Afamba ; du directeur de l’École publique d’application groupe I de Ntui dans le Mbam-et-Kim ; de la directrice de l’École publique groupe A de Mbangassina toujours dans le Mbam-et-Kim et du directeur de Government bilingual primary school de Puma, département de la Sanaga Maritime.