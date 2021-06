CAMEROUN :: COVIDGATE : La preuve par le reversement :: CAMEROON

Tant et tant de choses circulent dans l’opinion au sujet de l’argent octroyé par le FMI pour soutenir la lutte contre le Covid au Cameroun, que l’on ne sait plus trop à quoi s’en tenir. A côté de ceux qui multiplient des démonstrations documentées et référencées, pour soutenir la thèse de détournements massifs, allant jusqu’à prédire l’apocalypse qui bientôt s’abattrait sur différents responsables du front anti-Covid du gouvernement, il y a les autres, non moins intrépides qui, par différents faits d’évidence, concluent à une pure imposture technique et juridique, s’agissant de l’audit de la Chambre des Comptes, qui serait, à leurs yeux, simplement coupable d’une malheureuse tentative de règlement des comptes…

L’on s’y perd, volontiers, au point d’oser la seule question qui s’en dégage ; et si tout ceci n’était qu’écran de fumée pour discréditer l’intruse, la Chambre des Comptes, cette bien discrète institution que personne n’avait vu venir, ni sur cette forme, ni sur cette question ? On s’abstiendra toutefois d’aller si vite en besogne, même si le rayon des soupçons s’enflamme singulièrement à l’observation de la levée des boucliers que la coalition des coquins orchestre, par l’intermédiaire des médias et influenceurs aux ordres, pour crier en chœur, haro sur le baudet ! La Chambre des Comptes, les coups dont elle comptera bientôt les malheurs !

L’on en était donc à ce flou orchestral et orchestré, lorsque le mot et le fait sont tombés : reversement ! C’est bizarre ce qu’un mot peut changer le cours de l’Histoire. L’on apprend ainsi que de nombreux officiels auraient déjà lancé la campagne de recouvrement du trop-perçu de leurs différents collaborateurs impliqués dans la chaine de gestion du Covid, tout comme certains autres très hauts dignitaires se seraient déjà présentés personnellement aux offices de remboursement. Ainsi suffit-il d’un remboursement pour confirmer au moins une chose, à savoir qu’il y a eu effectivement de l’argent versé aux administrations, avec, des trop perçus, ou des indus perçus. Aux termes de la loi, le reversement est une démarche amiable pour arranger un litige, et, le cas échéant, arrêter une procédure en justice. Cela s’appelle, comme son nom l’indique, rembourser le corps du délit. Par le fait même est ainsi apportée la preuve que l’argent octroyé aux administrations dans le cadre de la riposte anti-Covid a failli, dans certains cas, et dans d’autres, a carrément pris des voies de traverse, pour gonfler le torrent des prévarications du bien commun.

L’on peut donc désormais distinguer le vrai du faux, en attendant les suites des procédures en cours. Le vrai, c’est que des administrations ont reçu de l’argent à gérer dans le cadre des urgences du Covid ; le vrai c’est que le compte d’emploi de cet argent ne donne pas un solde nul aujourd’hui. Quant au différentiel, il est à rechercher entre les reversements du corps du délit, les surfacturations, les manipulations hasardeuses. Le faux, par contre, c’est le procès en sorcellerie fait à la Chambre des Comptes sur un soupçon de règlement de comptes ; le faux, et malgré la souplesse inhérente à toutes les opérations d’urgence, c’est de dire que toutes les procédures ont suivi un cours éthique et bien encadré. Bref, au-delà des reversements prévus par la loi, il y a l’immense besoin de solder l’opération de riposte anti-Covid à la lumière de l’administration exemplaire que tous les Camerounais appellent de leurs vœux les plus ardents.

Dans cette perspective, la Chambre des Comptes n’est pas exempte d’exigence éthique. Mais, l’on ne peut s’en tenir à des insuffisances cosmétiques pour invalider le fondement républicain d’un audit appelé à faire école en matière de gestion de la fortune publique. On verra ce qu’on va voir ; car, cela devient trop facile, de s’empresser de reverser le trop-perçu, sur la pression des institutions de contrôle et de l’opinion, alors que tout le dispositif d’une gestion éthique est là qui attend simplement d’être appliqué, et d’abord, par les membres du gouvernement, du haut de leur magistère de modèles éthique et social. On suivra l’affaire.