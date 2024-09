CAMEROUN :: Crise des Lions Indomptables : La Fecafoot se désengage, les U20 appelés pour affronter la Namibie :: CAMEROON

La crise entre la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) et le Ministère des Sports atteint un nouveau sommet. Après l'ultimatum lancé aux joueurs des Lions Indomptables, la Fecafoot passe à l'offensive en envoyant une lettre de désengagement aux clubs des 24 joueurs actuellement logés à l'hôtel Hilton de Yaoundé.

Cette décision intervient suite à l'expiration du délai accordé aux joueurs pour rejoindre le camp d'entraînement officiel. La Fecafoot, dirigée par Samuel Eto'o, semble déterminée à marquer le coup face à ce qu'elle considère comme un acte de défi de la part des joueurs et de leur entraîneur.

Selon Albin Michel Njilo, journaliste proche de la Fecafoot, l'instance dirigeante du football camerounais a décidé de faire appel aux Lions U20 pour le match crucial contre la Namibie, prévu ce samedi. "FECAFOOT passe à la vitesse supérieure, ce sera les U20 ou le forfait. Les lions U20 s'envolent ce jour pour Garoua sous la coordination de Ndtoungou Mpile", a-t-il déclaré.

Cette décision radicale vise non seulement à éviter un forfait potentiellement coûteux pour le Cameroun, mais aussi à "recadrer les titulaires des lions et son entraîneur", selon les propos rapportés. La Fecafoot semble ainsi vouloir reprendre le contrôle de la situation et affirmer son autorité face à ce qu'elle perçoit comme une insubordination.

L'équipe des U20 serait renforcée par plusieurs joueurs expérimentés, dont Flavien Boyomo, Malcolm Bokele, Darling Yongwa, Enzo Tchato, Fabrice Ondoa et Ben Elliott. Cette stratégie pourrait permettre au Cameroun de présenter une équipe compétitive tout en envoyant un message fort aux joueurs récalcitrants.

Pendant ce temps, les 24 joueurs concernés par cette décision continuent de s'entraîner à l'annexe du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, sous la direction de Marc Brys. La situation reste tendue et incertaine à quelques jours du match important contre la Namibie.

Cette crise sans précédent soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'équipe nationale camerounaise et sur les relations entre la Fecafoot et le Ministère des Sports. Les supporters des Lions Indomptables attendent avec anxiété le dénouement de cette situation, espérant une résolution rapide qui permettra à leur équipe de se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs.