CAMEROUN :: Au moins dix morts dans l'effondrement d'une mine d'or dans l’Est :: CAMEROON

« Au moins dix creuseurs clandestins » sont morts dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans la région de l’Est du Cameroun, a fait savoir à l'Agence Anadolu, mardi, le gouverneur de la région, Grégoire Mvongo.

L'incident a eu lieu lundi en fin de journée, dans la région de l’Est, dans le territoire de Kambélé, dans une carrière à Boukarou. « Nous ne savons pas le nombre exact des personnes qui s'étaient introduites dans un puits d'or de cette carrière clandestine, mais dix corps ont été extraits, lundi », a souligné le gouverneur.

Le glissement de terrain a provoqué la mort de 10 des creuseurs, six autres ont été blessés et transportés dans les centres de santé de la région. Les éboulements dans les sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers dans le nord et l’est du Cameroun.

Au moins trois orpailleurs clandestins avaient péri et un autre avait été blessé le 8 mai dernier dans l'éboulement d'une mine d’or dans le Mayo Rey, localité située dans région du Nord. Selon les autorités, les mineurs clandestins viennent, du Tchad, du Nigeria, du Mali, du Niger, ou encore de la Chine.

D’après le ministère des Mines, une vingtaine d'éboulements se sont produits les deux dernières années au Nord et à l’Est du pays faisant une cinquantaine de morts.