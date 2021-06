CAMEROUN :: Une dispute entre éleveurs et agriculteurs fait trois morts :: CAMEROON

L’incident s’est déroulé dans la localité de Gor le vendredi 28 mai 2021.

Une querelle a démarré le vendredi aux environs de 9h. les agriculteurs de la localité de Gor dans l’arrondissement de Madingring, département du Mayo-Rey se rendaient dans leurs plantations pour des travaux champêtres. Ils trouveront alors sur place trois éleveurs Mbororos et dont les troupeaux de bœufs sont en train de détruire leurs plantes d’arachides. Les agriculteurs exigent alors aux éleveurs de se retirer des champs avec leurs bœufs mais reçoivent une fin de non-recevoir de ces derniers. « Dès que nous avons approché des champs, on a constaté que les bœufs étaient en train de détruire nos cultures. Nous avons immédiatement protesté, mais on a été surpris par la réaction violente des éleveurs Mbororos.

Ils ont immédiatement sorti les couteaux et machettes pour nous tenir en respect et exiger que leurs bêtes devaient finir ce qu’ils font avant qu’ils ne bougent. Une altercation a aussitôt déclencher er comme ils étaient armés, ils ont mortellement blessé deux de nos frères. Les nommés Emile Vaikerse et Moussa Mvaida, tous âgés d’environs trente ans. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Ces Mbororos sont bien connu ici car ce sont des éleveurs tchadiens, et à chaque fois qu’ils s’en prennent aux agriculteurs, même quand ils tuent des gens, ils savent que rien ne va pas leur arriver puisqu’ils ont de quoi soudoyer les autorités, les gendarmes et policiers et les Dogaris de la Fada qui leurs protègent. » Explique un témoin de l’incident.

Immédiatement après l’agression mortelle des deux agriculteurs, les autres agriculteurs vont retourner chercher du renfort. Ils reviendront à la charge et cette fois plus nombreux en compagnie d’un élément du Bataillon d’intervention motorisé (BIM) qui patrouille régulièrement dans le département. Ledit élément va tenter une médiation pour calmer la situation, mais selon des témoins, les éleveurs Mbororos vont élégamment s’en prendre à lui. C’est alors qu’une altercation va démarrer et aboutir au décès d’un éleveurs Mbororo.

« Le commandant de brigade de gendarmerie de Madingring a été informé. Rendu sur les lieux, il a plutôt cherché à minimiser l’affaire en demandant aux uns et aux autres de rentré chez eux, aucune interpellation n’a eu lieu, personne n’a été entendu. C’est presque notre quotidien ici avec ses autorités en charge de la sécurité. Il a simplement demandé aux familles de procéder à l’enterrement de leurs morts sans autre forme de procès, les Mbororos sont retournés au Tchad comme si rien ne s’était passé », souligne notre source.