La première fois que cela s'est produit, l'analyste d'affaires Anupma Bakshi travaillait à Amsterdam. Un collègue a répondu à un fil de discussion par e-mail, a mis en copie plusieurs personnes et a demandé à Bakshi un compte utilisateur. Il y avait juste un problème : Bakshi ne faisait pas partie du service informatique et n'y était lié de quelque manière que ce soit. Elle a transmis le message à la bonne personne, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre comment la confusion s'était produite.

Alors que les collègues avec lesquels elle avait travaillé en étroite collaboration n'ont jamais eu de problèmes pour l'identifier, Bakshi dit que d'autres travailleurs du bâtiment n'arrêtaient pas de la confondre avec une femme d'origine indienne d'une autre équipe. Même si elle était un peu décontenancée, elle était initialement disposée à oublier la confusion. Mais cela a continué à se produire, même après avoir occupé son poste pendant des mois et des entretiens en face à face avec les personnes qui l'ont mal identifiée."Le plus drôle, c'est que nous n'avions rien en commun. Pas dans notre apparence, ni dans nos rôles, ni dans nos titres, ni dans quoi que ce soit. Rien du tout. Pas même dans notre comportement, sauf notre appartenance ethnique", a déclaré Bakshi, 42 ans, qui vit maintenant à Toronto. "Donc, cela m'a interrogé sur ma personnalité, si rien d'autre de moi ne se démarque à part ma peau brune".

Être confondu avec une autre personne de la même origine ou ethnicité par quelqu'un au travail peut arriver à n'importe quel employé, quelle que soit la couleur de sa peau. Mais les experts disent que dans les espaces à majorité blanche, les erreurs d'identification se produisent plus fréquemment chez les personnes de couleur. "On m'appellerait tout le temps [du nom de] la seule autre femme noire qui était au bureau, qui était beaucoup plus foncée que moi", dit Akilah Cadet, dont les expériences de travail l'ont amenée à créer un cabinet de conseil spécialisé dans la diversité et l'inclusion en Californie.

Il existe des raisons scientifiques qui aident à expliquer les erreurs initiales ; les études montrent que les gens identifient mieux les visages des personnes de leur propre origine ethnique. Mais des erreurs répétées peuvent être frustrantes et avoir des conséquences émotionnelles avec le temps. Les erreurs ont également des implications professionnelles ; la visibilité est un élément essentiel de l'avancement, et une mauvaise identification peut avoir une incidence sur les possibilités de travail, comme les voyages et la promotion. Alors que les employés du BIPOC peuvent ignorer ces faux pas, ou en rire de peur de paraître trop sensibles, ajoute-t-elle.

Une jeune femme portant le voile en vetement hospitalier

Ce type d'erreurs se produit dans de nombreux secteurs différents, y compris des professions telles que la médecine

En 2019, un magazine australien a publié un article sur le mannequin Adut Akech Bior née au Soudan du Sud, mais a imprimé une photo d'un autre mannequin noir, Flavia Lazarus. L'acteur britannique Sir Lenny Henry, la star de Ugly Betty America Ferrera et Samuel L Jackson font également partie de ceux qui ont également été confondus avec d'autres célébrités noires.

Les médias décrivent ces types d'événements comme des erreurs innocentes, mais des scènes similaires se déroulent également sur les lieux de travail et les institutions. Une étude de 2018 sur les expériences des médecins résidents noirs, hispaniques et amérindiens aux États-Unis a montré que ces médecins 'étaient systématiquement confondus avec d'autres résidents des minorités'.

Bien entendu, la science joue un rôle dans la façon dont nous identifions les gens. Les travaux de Brent Hughes, professeur de psychologie à l'Université de Californie à Riverside, qui étudie la cognition depuis plus d'une décennie, renforcent un vaste corpus d'études sur 'l'effet croisé', ou 'biais propre à la race'. Plus simplement, les preuves montrent que les individus identifient mieux les visages de leur propre race que ceux des autres races.

En 2019, lui et son équipe ont publié des études sur le cortex visuel de haut niveau - la zone du cerveau utilisée pour traiter les visages - dans un groupe de participants blancs. Après avoir présenté aux individus une série de photos montrant les visages de personnes en noir et blanc, les chercheurs ont modifié numériquement les images à divers degrés : 30 % (modifications mineures des traits du visage), 50 %, 70 % et 100 % (identités séparées). Ils ont trouvé que l'activité cérébrale des participants réagissait fortement aux différences les plus subtiles entre les visages blancs, mais n'enregistrait pas les visages noirs, même ceux présentant de grandes différents. En ce qui concerne les Noirs, les participants "ne voyaient pas les différences".

"Cette zone du cerveau qui est censée être centrée sur le visage répond vraiment de manière beaucoup plus ou presque sélective aux visages blancs et traite les visages noirs comme s'ils n'étaient pas des visages", explique Hughes SEUMO.

Les études suggèrent également que notre préjugé contre les visages d'autres origines émerge dès que nous voyons des gens. "Vous voyez quelqu'un comme faisant partie d'un autre groupe, et vous analysez : vous identifiez son appartenance à un groupe racial. Et puis vous coupez en quelque sorte le traitement à ce niveau", dit Hughes SEUMO. "Les gens manquent de motivation pour analyser un individu en détails"

Hughes élargit maintenant l'étude pour intégrer également d'autres types de provenances. Des études précédentes en Amérique du Nord impliquant des membres de groupes minoritaires ont démontré que si les sujets non blancs ont également tendance à mieux identifier les autres personnes de leur propre race, la plupart sont plus aptes à identifier les visages blancs que l'inverse - ce qui est expliqué par la dynamique du pouvoir.

"Les gens différencient les gens des groupes dominants dans la société, surtout s'ils détiennent un pouvoir et un statut", explique Susan Fiske, professeur de psychologie à l'Université de Princeton, aux États-Unis, et experte en préjugés et stéréotypes. "Les gens font attention à ceux placés en haut de la hiérarchie… Les gens classent fréquemment les autres personnes par sexe, âge, race, classe sociale - en moins d'une seconde".

Ainsi, dans un environnement chargé comme le lieu de travail, par exemple, nous travaillons plus dur pour reconnaître le patron ou le responsable des ressources humaines que d'autres collègues dont nous dépendons et avec lesquels nous interagissons moins. Dans ces circonstances, l'expert en reconnaissance faciale Jim Tanaka, professeur de psychologie à l'Université de Victoria, au Canada, dit que nous pouvons finir par classer les personnes et leurs visages en deux catégories simples : "standard", ou ce qui est le plus courant autour de nous ; et "déviation", ou ce qui est moins familier. Et bien que nous soyons prêts à mieux identifier la "norme", nous réussissons moins bien à identifier la "déviation" - ce qui conduit aux types d'erreurs que Bakshi et Cadet ont subies.

Dans un lieu de travail à majorité blanche - deux hommes

Dans les lieux de travail à majorité blanche, les recherches montrent que les Blancs sont moins susceptibles d'être pris pour d'autres - surtout s'ils occupent des postes de pouvoir

Avoir 'interactions significatives'

Tanaka et Fiske disent que lorsqu'ils sont motivés, les gens peuvent contourner ou 'court-circuiter' ces catégorisations automatiques ; mais cela nécessite un changement d'approche.

"Lorsque vous rencontrez des gens pour la première fois, regardez leur visage. Remarquez les détails du visage et en particulier, pensez à leur situation", explique Fiske. "La réflexion en individualisant les gens lorsque vous les rencontrez pour la première fois peut vous aider, et vous êtes alors moins susceptible de les confondre avec d'autres personnes"

Avoir des "interactions significatives" peut également aider à décomposer les catégories inconscientes, ajoute Tanaka. Cela signifie passer plus de temps à faire connaissance avec les personnes au travail et à élargir vos cercles extérieurs, en dehors du lieu de travail. Les personnes qui, selon Tanaka, reconnaissent mieux les visages d'autres races ont généralement de nombreux amis d'autres races. "Avec qui sortez-vous ? Qui sont vos amis ? Cela semble être un meilleur prédicteur", déclare Tanaka.

Si les problèmes persistent, dit Cadet, les entreprises et les employés pourraient avoir besoin de se demander si les erreurs sont une anomalie ou plutôt un indicateur d'autres traits d'exclusion sur le lieu de travail. Cela pourrait signifier examiner s'il y a trop de personnes qui se ressemblent toutes au sommet d'une organisation et comment ces valeurs pourraient se répandre. Ou s'il existe des structures tacites en place qui découragent une atmosphère de travail collaborative et ouverte. Cela pourrait également impliquer un effort de réflexion pour considérer si les individus font des efforts conscients pour inclure des collègues de groupes marginalisés.

Si vous êtes le travailleur qui continue à être mal identifié, dire quelque chose ou trouver un allié pour parler en votre nom est souvent le moyen le plus efficace de changer le comportement.

C'est la voie que Bakshi a empruntée, mais pas avant qu'elle ait passé beaucoup de temps à essayer d'utiliser l'humour pour éviter la gêne d'être confondue avec quelqu'un d'autre.

"Nous ne nous ressemblons pas tous", dit-elle avec un rire forcé, dans l'espoir de faire passer son message sans paraître trop sévère. Mais au fond, Bakshi dit que cela a affecté son sentiment d'appartenance.

Après que cela se soit produit à plusieurs reprises, elle a dû admettre une triste réalité : ce n'était pas du tout son erreur, mais le fardeau lui incombait de le réparer. Elle a dénoncé la confusion d'identité au travail lors d'une réunion, ce qui, selon elle, était gênant mais nécessaire. "J'ai revécu ce scénario dans ma tête plusieurs fois plus tard, en pensant : 'Est-ce que je me suis ridiculisée pour ça ?' Mais avec le temps, j'ai réalisé que je devais le faire. Sinon, ça n'en finit pas".