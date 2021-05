MONDE ENTIER :: Michaela Moua, la Première Coordinatrice Anti-Racisme, au sein de la Commission européenne :: WORLD

La Commission européenne a nommé Michaela Moua comme sa première coordinatrice de la lutte contre le racisme. Je suis ravie qu’elle ait été nommée à ce poste que j’ai proposé et contribué indirectement à créer dans le cadre de mon travail de coprésidente de l’Intergroupe antiracisme et diversité (ARDI) au sein du parlement européen. Il s’agit d’une étape importante dans la lutte contre le racisme structurel dans nos institutions. C’était l’une de mes revendications lors de nos réunions avec la présidente de la Commission européenne.

Michaela Moua a passé sa prime enfance en Sambie avec son père Ivoirien, sa mère Finlandaise et son frère. De retour dans sa ville natale, Helsinki, elle est confrontée pour la première fois au racisme, Les enfants la traite de « N….. »

C’est ce qu’elle raconte au cours d’une interview accordée à un journal. Elle décrit la réaction de ses parents qui lui ont fait prendre conscience que le racisme est un fléau mais qui ne doit pas empêcher d’être fière de soi-même et de ses origines. Elle déclare « Mes parents m'ont fait comprendre très tôt deux choses importantes: même si tu es la cible de ce racisme, ce n'est pas ta faute. Et il y a des gens dans ce monde qui pensent que tous les gens ne sont pas égaux. Ils ont tort."

Grâce au sport, elle a pu trouver sa place au sein de la société finlandaise qui voulait la bannir en raison de la couleur de sa peau et de ses cheveux crépus. Michaela Moua est membre de l’équipe féminine de basket de sa ville et à 16 ans, elle fait partie de l’équipe nationale de la Finlande pour laquelle elle a joué en tout 124 matchs.

Après ses études secondaires, elle obtient une bourse sportive pour se rendre aux Etats-Unis. Elle entreprend des études en relations internationales et parallèlement joue pour le club universitaire de l’Ohio State University. Elle est ainsi la première basketteuse étrangère à jouer dans ce club sportif américain, Elle se distingue en tant que meilleure marqueuse et capitaine de l’équipe. Mme Moua poursuit sa carrière sportive dans des clubs professionnels en France, en Suisse, en Croatie, en Italie. De retour en Finlande, elle est capitaine de l’équipe nationale. En 2009 des blessures mettent fin à sa brillante carrière dans le basket-ball professionnel.

Les postes à responsabilités qu’elle a occupés dans plusieurs organisations non gouvernementales finlandaisesá comme le Helsinki Human Rights Foundation qui luttent contre le racisme et la discrimination ainsi que ses fonctions en tant que chef de projet au ministère finlandais de la justice à Helsinki, font d’elle une experte de la société européenne aux diverses facettes culturelles.

Campagne de haine contre un rapport sur le racisme.

Chargée du dossier sur le racisme au ministère de la justice à Helsinki, Mme Moua publie en 2020 un rapport sur le racisme qui lui vaudra une levée de boucliers de la société finlandaise. Dans son rapport elle démontre que le racisme est monnaie courante en Finlande et que les structures racistes y sont profondément ancrées. Ce rapport lui a valu une campagne de haine dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Michaela Moua a une riche expérience personnelle du racisme doublée de compétences académiques de haut niveau. Elle possède tous les atouts pour être à même de bien remplir sa feuille de route. Dans son poste de coordinatrice de la lutte contre le racisme, elle fera le lien entre la société civile, en particulier les minorités ethniques, et la Commission européenne. Elle sera notamment chargée d’écouter les préoccupations des minorités concernées et de les porter à l’attention de la Commissaire pour l’Egalité. Elle travaillera avec les états membres, le Parlement européen et les universitaires pour poursuivre le développement des politiques de lutte contre le racisme. Elle sera également co-responsable de la mise en œuvre du plan d’action contre le racisme au sein de l’Union européenne.

Avec la nomination de Michaela Moua, la Commission remplit un engagement important annoncé dans le plan d'action de l'UE contre le racisme (2020-2025).

Lors de nos réunions avec la présidente de la Commission, nous avons souligné à plusieurs reprises que le futur coordinateur ou la future coordinatrice de la lutte contre le racisme doit être une personne issue d'une minorité afin qu’elle reflète l’image de ce que le bureau est censée représenter.

La diversité et l’Union européenne

Toutes les institutions de l'UE doivent absolument développer des mesures ciblées, efficace et en coordination les unes avec les autres, afin de parvenir à une meilleure représentation des personnes appartenant à diverses minorités culturelles et ethniques. Nous ne parviendrons pas à obtenir des résultats tangibles au sein de L’UE si les institutions européennes ne prennent pas des mesures significatives en faveur de la diversité. Nous espérons que Michaela Moua ne sera pas la seule femme d’origine bi-culturelle ou non-européenne à être nommée à un tel poste. Sa nomination arrive à point nommé : La diversité doit devenir plus visible.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

En tant que co-présidente de l’intergroupe «Anti-racisme et Diversité ARDI», et au nom de mes collègues, je me réjouis de la nomination de Mme Michaela Moua.

Je félicite chaleureusement la nouvelle coordinatrice de la lutte contre le racisme dans l’Union européenne et l’assure de mon soutien sans faille dans sa tâche.

Cette nomination est le fruit de nos revendications et d’un long plaidoyer au cours des différentes réunions que nous avons eu avec la Présidente de la Commission et la Commissaire. Nous sommes ravies de constater que nos revendications ont porté fruit.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement Européen

Vice-Présidente de la Commission Développement

Et de la Délégation pour les relations avec le Parlement Africain

Co-Présidente de l’Intergroupe Anti-Racisme et Diversité (ARDI)

