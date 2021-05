CAMEROUN :: Allègement tracasseries administration fiscale: Les félicitations du MPDR au Ministre des finances :: CAMEROON

Félicitations du Mouvement Populaire pour le Développement et la Réconciliation (MPDR)à Monsieur Louis Paul Motaze, Ministre des Finances pour le commencement d’allègement des exigences tracassières de l’administration fiscale

RECOMMANDATION DE MESURES DE CONFIANCE PLUS FORTES

Monsieur le Ministre,

La récente décision de la Direction Générale des Impôts en faveur des entreprises, notamment la suppression de certaines conditionnalités administratives, est une initiative heureuse qui marque sans doute le début de la prise de conscience de l’état des lieux.

Le MPDR tient à vous présenter ses félicitations à ce propos, et vous encourage vivement à engager des réformes radicales pour changer la nature des rapports entre l’administration fiscale et les entreprises.

Le MPDR révèle à cet effet, qu’il ne fait plus l’ombre d’un doute pour personne, que l’administration fiscale constitue clairement et incontestablement, le premier frein aux investissements, un lourd handicap pour l’incitation à la création des entreprises, et la principale source de découragement pour les petites affaires qui constituent près de 80% des mouvements de l’employabilité, de la formation et la survie dans le tertiaire, le commerce et les nouvelles technologies. Nombre de startups ferment après moins de deux années d’activité, pressées, oppressées, et découragées par l’administration fiscale dont les agents ne comprennent jamais le langage de la conciliation, de la convivialité et du pragmatisme.

Ils ont toujours raison, ils ont toujours le dernier mot. Les explications ne servent souvent à rien, et les séances de travail avec les usagers, pourtant des patrons qui ont peiné pour monter une petite affaire, ressemblent à un tribunal à sens unique.

Vous payez ou rien, et si vous voulez, vous fermez, on s’en fous. Si vous vous hasardez à aller vous plaindre plus haut, on va vous couler pour de bons. Voilà la réalité au quotidien, ce qui justifie d’ailleurs et très légitimement, les rapports très tendus avec le GICAM. Chaque jour, ce sont des dizaines de petites entreprises qui subissent ce genre de chantage. Mille plaintes n’y changent rien, et les affaires continuent de disparaître, favorisant soit la clandestinité, soit l’abandon, soit l’expatriation.

Le MPDR note également que le processus de recours, de demande de révision et d’annulation éventuelle pour une dette fiscale généralement majorée de pénalités arbitraires, n’est rien d’autre qu’un chemin de croix, dont la finalité se décline en perte de temps, en plus d’oppression, de moqueries et d’humiliation pour le chef d’entreprise ou le petit commerçant. C’est odieux, injuste et même méchant. Certains chefs d’entreprises qui sont passés par-là, ont perdu toutes leurs affaires, et au bout du compte, ont perdu confiance en leur pays et ont pris le chemin de l’exil.

Le MPDR estime que ni les prêts qui alourdissent dangereusement l’endettement du pays, ni les remises de dette empoisonnées, et ni les dons, ne constituent des solutions à nos problèmes économiques. Il faut une réforme radicale de notre administration fiscale, une autre idée des rapports entre le fonctionnaire des impôts et les sociétés. En dépit des progrès de la dématérialisation, la corruption s’est aggravée, en mutant comme un virus intelligent, insaisissable, dévastateur et criminel.

Le MPDR considère en conséquence, les tracasseries de l’administration fiscale comme une des principales causes du chômage au Cameroun. Celui qui fait du tort aux entreprises et découragent les investisseurs, est l’auteur de l’expansion de la misère des jeunes diplômés.

Le MPDR estime que sans cette réforme qui permettra d’instaurer un vrai dialogue pour réconcilier les uns et les autres, le point culminant du désordre et de la délinquance fiscale sera regrettablement atteint. Les responsables ne seront pas alors les usagers et les chefs d’entreprises, mais plutôt l’administration fiscale.

Le MPDR saisit l’occasion pour vous renouveler les assurances de sa haute et citoyenne considération./.

SHANDA TONME