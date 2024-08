CAMEROUN :: Éducation civique: Un concours Miss Master pour le réarmement moral des jeunes :: CAMEROON

Telle est la thématique au centre de la 7ème édition du concours Miss Master Jeunes Seniors, organisée par la Capdh.

Le 24 août 2024, s'est tenu à Yaoundé la finale de la 7ème édition du concours Miss Master Jeunes seniors, organisée par le Club des Amis pour la Promotion du Développement Humain (Capdh).

La compétition a duré six semaines et a réuni 29 candidats, dont 20 filles et 9 garçons. Le round final s'est fait sur plusieurs épreuves, dont des passages en tenue de fitness, tenue de ville et tenue de soirée.

À l’issue de ces différentes épreuves, dix finalistes ont été sélectionnés, formant le podium des miss et masters, avec à leur tête Karhima Doumbia et Ernest Ateba, respectivement Miss et Master.

Les critères de sélection, tels que relevés par Serges Thierry Atangana président de l'association, incluaient des activités ludiques et récréatives menées durant les vacances, telles que le sport et l’art culinaire. Ces activités ont permis aux jeunes de s’épanouir tout en renforçant leur développement personnel.

Par ailleurs, la compétition visait un réarmement Moral des jeunes, tel que précisé par Paul Camille Essame, président du comité d’organisation. Pour lui, ce concours représente le point d’orgue des activités de vacances utiles.

L'initiative vise à inculquer des valeurs morales et humaines aux jeunes, dans un contexte où la jeunesse camerounaise est souvent confrontée à des dérives sociales, a-t-il précisé.

Pour leur mandat dun an, Karhima Doumbia et Ernest Ateba portent la responsabilité de promouvoir des comportements civiques et moraux. Ceci, en vue de contribuer à la construction d'une société avec des jeunes plus exemplaire.

Le Capdh est une association qui œuvre pour la promotion des cultures camerounaises à travers des activités de vacances. Une initiative qui offre aux jeunes un cadre propice à l’épanouissement et à l’apprentissage.