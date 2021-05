La popularité grandissante des plateformes en ligne au Cameroun :: CAMEROON

Le Cameroun laisse, lui aussi, place à la grande évolution numérique connue depuis plusieurs années. Avec des plateformes en ligne de plus en plus présentes autour du monde, il n’y avait pas de raison pour que ce pays ouest-africain ne suive pas le train et pour que lui aussi profite des avancées technologiques en matière de divertissement. Ces fameuses plateformes sont aujourd’hui la norme en matière de divertissements et les Camerounais ont pris l’habitude de se ruer dessus chaque jour, que ce soit pour la détente ou tout simplement pour profiter des possibilités modernes du web. Zoom sur les plateformes disponibles au Cameroun et adorées par ses habitants.

Les plateformes de poker

Ce n’est un secret pour personne : le poker a la cote. Populaire depuis de nombreuses années, la discipline a connu un nouvel essor encore plus important grâce à l’arrivée de plateformes en ligne dans certaines régions internationales. Ceci, nous le devons bien sûr à l’émergence du web mais également aux législations adoptées par les pays approuvant la présence de ces nouveaux casinos en ligne sur leurs domaines nationaux.

En ouvrant de nouvelles possibilités en matière de jeu en ligne, ces plateformes ont sans aucun doute poussé les passionnés ou les novices à redécouvrir ou tout bonnement découvrir les règles de poker avant de se jeter dans la bataille. Le jeu se fait désormais depuis le confort de son propre chez soi, juste avec un appareil compatible et une connexion internet stable, ne nécessitant toutefois pas des performances majeures. L’accès à ces plateformes a donc révolutionné le divertissement pour des milliers de Camerounais, présents en nombre sur les tables de jeux virtuelles.

Ce domaine fut donc totalement bouleversé par l’arrivée progressive des plateformes. Toutefois, il reste intéressant de noter que les casinos physiques et classiques ont toujours aussi la cote. Si les jeux pratiqués y sont désormais les mêmes qu’en ligne, l’accès à un casino reste l’occasion pour les Camerounais et les autres, de sortir de la routine ou encore de profiter d’une soirée agréable dans des lieux parfois prisés et uniques.

Netflix

Est-il possible en 2021 de passer à côté de Netflix ? Il est fort probable que non, et ce, pour toutes les plateformes disponibles en matière de streaming connus dans le monde entier. On peut par exemple penser à Disney +, Amazon Prime Video ou encore Hulu.

Présente au Cameroun depuis 2016 , la fameuse plateforme américaine propose un catalogue diversifié et relativement dense, à l’image de ceux proposés dans les pays européens, par exemple. Les utilisateurs peuvent donc voguer entre créations originales, grands classiques dont les droits furent acquis par la société ou encore documentaires et films primés.

Au Cameroun comme ailleurs, Netflix est le témoin privilégié d’une évolution numérique maîtrisée et en phase avec son temps. Après avoir longtemps proposé les mêmes programmes à tous ses utilisateurs, Netflix utilise des algorithmes ultra-puissants pour permettre à ses abonnés de consommer un programme personnalisé et taillé pour eux. Proposés dès l’ouverture, certains de ces programmes n'auraient dans le passé jamais pu être découverts par ces mêmes utilisateurs. À l’instar des plateformes de poker, de musique ou de jeu, les sociétés de streaming vidéo proposent un contenu adapté en comprenant les habitudes des utilisateurs et intrinsèquement, leurs envies.

Twitch

Légende : la donne a changé avec Twitch.

C'est la nouvelle révolution en vigueur. Rendue populaire par le streaming des jeux vidéo par de véritables stars de l’internet, la plateforme Twitch est aujourd’hui une force majeure du contenu internet, visitée chaque jour par des millions d’utilisateurs.

Mais le temps où Twitch était le repaire unique de streaming de jeux vidéo est révolu. Désormais, des émissions, des chaînes et des personnalités proposent un contenu original et adapté à cette nouvelle plateforme pour continuer de charmer un public de plus en plus jeune, s’éloignant petit à petit de la télévision classique.

Twitch est sans conteste l’image même de la révolution numérique et d’un changement global des mœurs en matière de divertissement. Fort logiquement, le Cameroun suit cette logique puisque de nombreux utilisateurs se dirigent tous les jours vers cette plateforme relativement sociale.

Elle est la preuve que le monde du jeu vidéo ne cesse de changer et de grandir, faisant d’elle le domaine du divertissement à la plus forte croissance économique en 2020. Ce n’est pas seulement jouer à un jeu vidéo, mais on le regarde et on le vit d’une manière différente en cette nouvelle ère.

Un futur évolutif

Comme vous l’aurez compris, le Cameroun ne résiste pas à l’avancée des divertissements numériques. Les plateformes usent alors de stratagèmes pour proposer le meilleur à leurs abonnés afin de les fidéliser, ce qui semble aujourd’hui – à l’ère des abonnements sans engagement – le plus compliqué pour ces nombreuses sociétés présentes sur le marché du divertissement.