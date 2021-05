CAMEROUN :: Gestion des fonds COVID - Cabral Libii : Désinvolte Chambre des comptes ! :: CAMEROON

De retour de Mokolo, je constate que l’opinion est « submergée » par une curieuse controverse : celle de la fuite d’un rapport de la Chambre des comptes. Ce qui me laisse songeur est que la Chambre des comptes qui nous a habitué à des rapports presque parfaits (comparés à ceux des autres organismes qui en font…), est silencieuse depuis que le document de synthèse controversé d’un rapport d’audit qui porte son empreinte, circule.

Une désinvolture vis-à-vis de l’opinion, qui doit mal dissimuler la gêne d’une curieuse inféodation. Sur le site internet de la Chambre, ce fameux rapport visiblement inachevé ne figure pas. En même temps, ce n’est pas un fake. Qu’est-il donc arrivé à cette Chambre ? Çà et là, ceux qui prétendent être dans la confidence, annoncent un rapport plus achevé et plus professionnel dans les prochains jours. Mais ce rapport qui a fuité a donc été rédigé à quelle fin ? Il a circulé en interne dans quel but ?

Rappelons juste succinctement que le Fmi a demandé un rapport d’audit de ses fonds alloués au Cameroun et a exigé que cet audit soit fait par la Chambre des comptes. Ça confirme la respectabilité que cette institution peut avoir inspiré. Puis curieusement, la Chambre des comptes a été dessaisie de cet audit par le président de la République au profit du CONSUPE, faisant échec au passage à l’exigence du Fmi. Ce qui crédite la thèse d’une volonté de faire faire l’audit par une institution moins émancipée…

La Chambre des comptes s’est-elle donc entêtée à faire un audit ? Et si c’est le cas, pourquoi et pour qui a-t-elle donc rédigé le document inachevé qui circule ? Au profit du Fmi ? Du président ? Lequel des deux destinataires a fait fuiter le « document d’étape » ? Ceux qui ont organisé la fuite de ce document inachevé visaient donc quel objectif ? Démontrer l’incompétence de la Chambre des comptes ou distraire les camerounais ?

La principale victime de cette fuite est l’image de la Chambre des comptes. Sa rigueur et son professionnalisme en sont profondément écornés. L’insistance sur la beuverie et la gabegie de l’ordre gouvernant n’est qu’une diversion. Les ranking de Transparency et leur opération Épervier n’ont pas attendu le COVID-19. Comme à leur habitude, ils se sont gobergés…

On est juste subjugué par la goujaterie prédatrice de certaines nouvelles recrues… Mais qu’une institution aussi respectable que la Chambre des comptes, l’un des derniers remparts de notre dispositif de lutte contre la corruption, prête-t-elle aussi désormais le flanc à de telles légèretés sur une question sanitaire aussi cruciale, nous conforte s’il le fallait encore, à l’idée d’une urgente alternance pour sauver ce qui reste de la République du Cameroun. Juste déçu.