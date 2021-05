CAMEROUN :: Mathurin Kamdem : « Démystifier l’accès au Grand Mall » :: CAMEROON

Le directeur général du Douala Grand Mall explique les raisons de l’ouverture de l’espace aux producteurs et distributeurs et consommateurs du Made In Cameroon

Pourquoi tout un weekend pour le Made In Cameroon ?

Nous avons pensé que ce long weekend made in Cameroon était une animation utile et nécessaire pour faire en sorte que les nombreux producteurs et distributeurs des produits camerounais et des nombreux consommateurs qui aiment bien le Made In Cameroon, puissent avoir un espace pour se retrouver. Non seulement pour avoir un espace dédié à la communication, mais créer un cadre d’échanges sur divers thèmes. Vous remarquerez que pour cette première édition, nous avons créé trois plateaux d’échanges. Nous voulons que le Made in Cameroon sorte du label vers une dynamique. En fonction du succès de cette première édition, nous allons rendre sa fréquence beaucoup plus régulière que ce que nous avions prévu. Nous parlions d’une semestrialité au début de ce concept, mais je pense qu’aujourd’hui, le minimum que nous devons admettre, c’est que cela se tienne tous les trois mois.

Vous avez parlé de démystifier l’acquisition d’un espace au Grand Mall. Qu’en est-il exactement ?

Dans l’esprit de beaucoup, le Grand Mall, ce n’est pas donné pour les entrepreneurs d’un certain calibre. Et pour le Made In Cameroon qui trouve seulement son espace dans les marchés traditionnels, on peut comprendre que cette barrière de mystification soit encore plus forte. Nous voulons à travers ces weekends du Made in Cameroon, en les présentant dans nos artères, faire en sorte qu’ils comprennent qu’ils se sentent bien ici. Ils ont l’occasion de rencontrer les administrateurs du DGM pour explorer les voies et moyens de s’installer ici.