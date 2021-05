CAMEROUN :: « Je n’ai pas abusé d’elle » :: CAMEROON

« Je n’ai pas abusé d’elle », déclare Roger M. dans le box des accusés ce vendredi 22 mai 2021. Appelé à présenter sa défense, Roger nie les faits que lui reproche le tribunal. Accusé d’avoir abusé sexuellement d’une mineure âgée de 16 ans et cette dernière tombera enceinte, Roger M. n’en croit pas ses oreilles. Les yeux tout rouges, il relate les faits : « Géraldine et moi entretenions une relation amoureuse. Nous vivions ensemble depuis 6 mois sans aucun problème. Ses parents n’étaient pas au courant de notre relation. Nous nous voyions en cachette jusqu’au jour où elle m’annonce qu’elle est enceinte ».

Il poursuit : « Il est vrai que j’ai paniqué au départ mais je lui ai promis que nous trouverons une solution. À ma grande surprise, je reçois une convocation du commissariat d’Etoudi. C’était le 2 janvier 2020. Je suis allé et c’est comme ça qu’on me retient là-bas avant de me transférer ». Les faits ont lieu en décembre 2019. Sur interrogation du procureur, Roger. M. estime avoir exprimé ses sentiments à Géraldine qui n’a pas montré son désintérêt. Quant à la maman de Géraldine, elle réfute un tel comportement venant de sa fille et met sur le tapis l’état consciencieux de sa fille.

Rendu à la quatrième audience, Roger M. va poursuivre son séjour à la prison centrale de Kondengui en attendant la prochaine audience le 15 juin. Ce énième renvoi se justifie par l’absence de la victime aux audiences. Quant à la maman de la victime, elle réclame la somme de 700.000 FCFA pour le remboursement des dépenses faites sur sa fille tout au long de sa grossesse et après l’accouchement.