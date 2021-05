CAMEROUN :: Centre commercial B’SSADI, une gallérie futuriste dans l’arrondissement de Douala Ve :: CAMEROON

Le quartier Bonamoussadi dans le Ve arrondissement de la ville de Douala a désormais son lieu commercial haut de gamme BSSADI GALLERIES. Elle ouvre ses portes très prochainement. Au menu, des attractions et des animations inédites.

Ce Joyau architectural implanté sur 3100m2, dispose de 115 magasins avec pavillon dédié au « Made in Cameroun » pour valoriser le savoir-faire local. plus de 120 parking gratuits et sécurisés, un accès Wifi illimité sur tout le site, et surtout d’un potentiel d’accueil de plus de 250 000 visiteurs par mois.

Centre commercial qui sera ouvert de 5h à 23h, Bssadi Galleries, en plus de l’aspect commercial très poussé c’est également un centre de loisirs et de divertissements. un manège ultra moderne avec une attraction particulière : Une tour de 30m de hauteur pour les adeptes de sensations fortes.

Pour le bien être du grand public, B’SSADI GALLERIES dispose également d’une salle de Fitness étendue sur450m2 et équipée par l’équipementier préféré des jeux Olympiques TECHNOGYM. Plusieurs enseignes de maroquineries, d’espace beauté et santé, de restaurants aux menus diversifiés, d’une station de Car Wash, d’un HUB HI-Tech pour les acteurs de l’électronique. Le tout sur la surveillance d’une soixantaine de Cameras et d’une vingtaine de vigiles présents de jours comme de nuit.

Le promoteur qui était face à la presse a deroulé tout un programme pour l’attractivité du site et la rentabilité des affaires de nos locataires. Il se résume en L’ouverture d’une boutique en ligne sur le site e.commerce www.bssadigalleries.com pour permettre aux clients de commander leurs articles à distance et de se faire livrer. Un calendrier de publications programmées sur nos réseaux sociaux pour nos locataires.Un Hall de sonorisation et des écrans sur lesquels seront diffusés toutes les dernières actualités d’offres et services de nos locataires et du site proprement. Un journal mensuel qui garantira d’une part aux futurs visiteurs de profiter de prix bas sur divers services et d’autres part à nos occupants accroitre leurs ventes.