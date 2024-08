CAMEROUN :: Nouvelle tentative d'enlèvement contre Aristide Mono, alerte de Jean Michel Nintcheu :: CAMEROON

Le climat politique au Cameroun se tend davantage. Jean Michel Nintcheu, député et président national du Front des Camerounais pour le Consensus (FCC), a dénoncé de nouvelles menaces pesant sur la vie du Dr Aristide Mono, chroniqueur radio et consultant TV. Selon le député, le Dr Mono aurait fait l'objet de deux tentatives d'enlèvement et serait soumis à une surveillance constante.

Ces agissements s'inscrivent dans un contexte de répression accrue de la liberté d'expression au Cameroun. La suspension de l'émission "Droit de réponse", dans laquelle Aristide Mono intervenait régulièrement, et l'interdiction d'un autre programme où il participait sont des signes révélateurs de cette volonté de museler les voix dissidentes.

"Le discours alternatif n'est pas un crime", a déclaré Jean Michel Nintcheu. Il accuse le régime de Paul Biya d'être derrière ces attaques visant à intimider les opposants et à maintenir un climat de peur. Le député met en garde contre les conséquences de ces agissements et appelle la communauté internationale à se saisir de ce dossier.

"L'exil ne sera plus l'unique option pour les enfants de ce pays", a-t-il martelé, soulignant la détermination des Camerounais à lutter pour leurs droits et leurs libertés.

Cette nouvelle affaire vient s'ajouter à une longue liste d'atteintes aux droits de l'homme au Cameroun. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le discours ne plaisait pas au pouvoir, en est une illustration tragique.

Les acteurs de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent depuis plusieurs années la censure et les harcèlements dont sont victimes les opposants politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme au Cameroun.