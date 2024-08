CAMEROUN :: Issa Hayatou : L'ancien président de la CAF sera inhumé à Garoua, hommages du football mondial :: CAMEROON

Le monde du football s'apprête à rendre un dernier hommage à Issa Hayatou, figure emblématique du sport africain et mondial, décédé le 8 août 2024 en France à l'âge de 77 ans. L'ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF) sera inhumé le 16 août 2024 dans sa ville natale de Garoua, au Cameroun, lors d'une cérémonie qui promet d'être empreinte d'émotion et de reconnaissance.

La dépouille d'Issa Hayatou, est arrivée ce jeudi soir, accueillie par une nation reconnaissante de son immense contribution au développement du football africain. Sa carrière exceptionnelle, marquée par un règne de 29 ans à la tête de la CAF et un bref mandat en tant que président par intérim de la FIFA, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage footballistique du continent.

L'importance de Hayatou dans le monde du football est soulignée par la présence annoncée de deux figures majeures du football mondial à ses funérailles : Patrice Motsepe, actuel président de la CAF, et Gianni Infantino, président de la FIFA. Leur participation témoigne du respect et de l'estime dont jouissait Hayatou au sein des instances dirigeantes du football.

La Fédération camerounaise de football, dans un communiqué officiel, a souligné la signification profonde de ces présences, déclarant qu'elles "symbolisent, si besoin en était, l'immense dimension aux plans stratégique et historique du Lion indomptable Issa Hayatou". Cette déclaration met en lumière non seulement l'héritage sportif de Hayatou, mais aussi son influence stratégique dans le développement du football africain et mondial.

Le parcours d'Issa Hayatou est celui d'un visionnaire qui a œuvré sans relâche pour la promotion du football africain sur la scène internationale. Sous sa direction, la CAF a connu une expansion significative, avec l'augmentation du nombre d'équipes participant à la Coupe d'Afrique des Nations et l'amélioration des infrastructures footballistiques à travers le continent.

Son rôle de président par intérim de la FIFA en 2015-2016, bien que bref, a également marqué l'histoire du football mondial, faisant de lui le premier Africain à occuper ce poste prestigieux. Cette position a renforcé l'influence de l'Afrique dans les décisions du football international.

L'inhumation à Garoua, sa ville natale, est un choix symbolique qui rappelle les racines profondes de Hayatou dans le football camerounais. C'est dans cette ville du nord du Cameroun qu'il a commencé sa carrière sportive avant de gravir les échelons pour devenir l'une des figures les plus influentes du football mondial.

Alors que le monde du football se prépare à dire adieu à l'un de ses grands dirigeants, l'héritage d'Issa Hayatou continuera d'influencer le développement du sport en Afrique et au-delà. Son parcours exceptionnel, de Garoua aux plus hautes sphères du football mondial, restera une source d'inspiration pour les générations futures de dirigeants sportifs africains.

La cérémonie du 16 août ne sera pas seulement un adieu, mais aussi une célébration de la vie d'un homme qui a consacré sa carrière à l'élévation du football africain sur la scène mondiale.