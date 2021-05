CAMEROUN :: Récompense : L’honorable Gabriel Fandja distingué :: CAMEROON

Le parlementaire a reçu le vendredi 21 Mai 2021 le prix de « Meilleur Député pour l’engagement social 2020 » du Mouvement Panafricain Évolution des Héritiers.

Aux vaillants soldats la patrie reconnaissante. C’est du moins l’une des Maxines que l’on pourrait utiliser pour illustrer de façon cohérente la distinction reçue ce vendredi 21 Mai à Douala par l’honorable Gabriel Fandja.

En effet , le parlementaire a été élu par le collège d’experts panafricains qui constitue Le Mouvement Panafricain Évolution des Héritiers comme le Meilleur Député pour l’engagement social en 2020.

La distinction qui lui a été remise ce vendredi 21 Mai en présence d’un cercle restreint de camarades du parti composé de la Sénatrice Din Bell , Camille Ekindi ,d’Hervé Emmanuel Nkom et Charles Elie Zang Zang, des proches mais aussi des autorités administratives dont le sous préfet de Douala 4è et les forces de maintien de l’ordre vient couronner une année 2020 accomplie pour le parlementaire.

Il faut dire que malgré la pandémie de Covid-19 qui frappait le monde, il s’est mis en ordre de bataille pour respecter les promesses faites aux populations de Wouri ouest durant sa campagne électorale dont la principale était d'améliorer les conditions de vie et de bien-être dans notre cité .

Pour y arriver l’honorable Gabriel Fandja n’aura pas lésiné sur les moyens pour accomplir cette mission dont le leitmotiv a toujours été l’action sociale.

Entre la lutte contre la Covid-19 , l’implication et le soutien de divers projets dans l’éducation la formation et l’emploi, la valorisation des femmes à travers son soutien au « Made In Cameroun », le soutien aux femmes /maman Bayam sellam à travers la journée « Mamie Lucia » ainsi que plusieurs autres projets.

On arrive à la conclusion que le jury très avisé du Mouvement Panafricain Évolution des Héritiers ne s’est sûrement pas trompé sur la personne de l’honorable Gabriel Fandja en faisant de lui le Meilleur Député pour l’engagement social en 2020.

Une enième récompense qui pour lui résonne comme une interpellation et c’est tout ému qu’il lâchera que :« pour moi c’est une interpellation à faire mieux , c’est un engagement . Je me sens honoré de savoir que mes actions retiennent l’attention de certaines personnes hors de nos frontières. C’est une motivation de plus pour continuer dans ce sens » .

Le Mouvement Panafricain Évolution des Héritiers a trouvé en l’honorable Gabriel Fandja le profil idéal du député dans le contexte actuel ainsi cette récompense tombe comme une évidence pour un homme dévoué.