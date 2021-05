MESSAGE DE MARAFAT AUX CAMEROUNAIS :: CAMEROON

Après 3 semaines de soins intensifs dus au COVID-19, j’ai retrouvé ma cellule de prison au SED.

Je tiens à vous remercier de vos messages d’encouragement et parfois même d’affection. Ils m’ont été d’un soutien sans prix pendant cette nouvelle épreuve.

Ma gratitude va également au personnel soignant pour son dévouement et son professionnalisme. Alors que viens d’entrer dans ma 10e année d’emprisonnement arbitraire, je trouve dans ces marques d’humanité la force de rester la tête haute. Tous mes remerciements à nouveau, et toutes mes pensées alors que vous faites face à la pandémie.

En ce jour de Fête Nationale, je nous souhaite à tous de retrouver bientôt le chemin de l’unité.

After 3 weeks of intensive care due to the COVID-19, I’m back in my prison cell at the SED.

I wish to thank all of you for the support and even the affection you’ve expressed in your messages. These’ve been a priceless source of comfort during this new ordeal.

My gratitude also goes to the medical staff for their dedication and professionalism. I’ve entered my 10th year of arbitrary imprisonment, but such gestures of human kindness give me the strength to keep my head high. Please accept my thanks again and be assured that you’re all in my thoughts as you face the pandemic in your daily lives.

As we celebrate our National Day, I hope that we soon find a way to become a united people again.