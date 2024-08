Orange Music Legends : 2e édition de valorisation des talents de la musique Camerounaise. :: CAMEROON

La deuxième édition du programme Orange Music Legend a été lancée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Au cours d’une cérémonie faste et grandiose. L’objectif est la promotion du patrimoine culturel du Cameroun à travers la musique.

Le programme porte bien son nom et lie la compagnie de téléphonie mobile aux génies de la musique Camerounaise. Apres la première édition, Yves Kom, le Directeur Marketing et communication chez Orange Cameroun a planté le décor à l’ouverture de la cérémonie. Aussi, depuis plus de vingt ans de présence au Cameroun, l’entreprise de téléphonie mobile s’emploie à « pérenniser un héritage culturel, donner aux jeunes de maintenir la musique Camerounaise au-devant de la scène Africaine » Ceci passe par l’accompagnement aux différents festivals de musique patrimoniale telle que le Bikutsi et le Makossa, la promotion de la musique urbaine, le sponsoring des festivals culturels tels que le Ngondo, le Nguon, le Mpo’o et bien d’autres.

Le concept de Orange Legend Music est né de la volonté de trouver une plateforme qui unirait deux générations d’artistes, musiciens et chanteurs. De voir comment les sonorités des quatre aires culturelles du Cameroun devraient se mêler et vibrer au même rythme pour le grand plaisir des mélomanes et la valorisation du patrimoine culturel. C’est désormais une réalité, la première édition a eu lieu, avec le succès qu’on lui connait.

De l’aveu même de Yves Kom, la première édition a eu un succès retentissant avec plus de 6 millions de vues sur l’ensemble des épisodes de la saison. Avec un impact certain sur le milieu culturel, artistique et musical. On en veut pour preuve la présence des poids lourds tels que André Marie Talla et Petit Pays qui est passé par la suite comme ambassadeur de la marque. Et surtout deux valeurs de la musiques urbaine Blanche Bailly et Cysoul, le gagnant de l’édition.

Cette année encore, orange Cameroun remet ça. Plein d’innovations. En commençant par le concert géant qui a eu lieu le 3 juillet au palais des Sports à Yaoundé la capitale du Cameroun. Pour rester dans l’esprit que a contribué à la naissance de Orange Legends Music, on a eu sur le podium les légendes telles que Sally Nyolo, San Fan Thomas, henri Dikongue, Donny ElWood,prince Ndedi Eyango. Mais aussi des pointures actuelles telles que Mr Leo, Fadil Le Sorcier Rinyu, Phillbill et Tao. En plus du concert et du relaie médiatique, on passe de 12 à 24 éditions pour permettre aux téléspectateurs d’être témoins de chacune des étapes de création de ces moments culturels. Rendez vous est pris tous les samedis à 21H sur CRTV, Dimanche à 17H sur Canal2 et 18h sur Trace Mboa