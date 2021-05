CAMEROUN :: JUSTICE: LA SENTENCE DU JOURNALISTE WEB PAUL TCHOUTA CONNUE :: CAMEROON

Après 24 mois en prison et plusieurs renvois sans jugement, le journaliste Web et activiste Paul Chouta a été condamné le 18 mai 2021 à 23 mois de prison, plus une amende de 200.000fcfa.

À la suite de sa condamnation, Maître Hyppolite meli du collectif Sylvain Souop s’est insurgé sur la décision de justice d’imposer le paiement d’une amande de 200.000fcfa à l’homme de Media.

Paul Chouta regagnera la liberté dans les tout prochains jours conformément au nombre de temps déjà passé en prison. Il sied de souligner que Paul Chouta avait été interpellé le 28 mai 2019, puis transféré à la prison centrale de Yaoundé à la suite d’une plainte de l’écrivaine Calixte Beyala pour diffamation.