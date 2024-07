CAMEROUN :: M.FOSSO ORLUS, PCA ASPCO L’objectif est de former 1000 jeunes aux métiers du digital :: CAMEROON

M.FOSSO ORLUS, PCA ASPCO (Association pour la promotion de la communication).

L’objectif est de former 1000 jeunes aux métiers du digital dans le département de la Mifi. »



Quels sont vos ressentis au sortir de ces trois premiers jours de formation à Bafoussam 1er ?

Je suis très content de ce que le projet que nous avons implémenté ait été bien accueilli par les jeunes de Bafoussam 1er.



Quel est l’objectif du ASPCO DIGITAL TRAINING dont vous êtes l’initiateur ?

L’objectif est de susciter l’engouement, beaucoup d’engouement d’ailleurs et que les jeunes commencent à comprendre qu’Internet peut les emmener très loin, qu’à partir de sa chambre il est possible de commencer à se servir d’Internet comme moyen de se déployer en société. Il est question de former 1000 jeunes aux métiers du digital, de forcer les gens de voir en internet cette opportunité, paracerqu’on s’est dit si on ne transforme pas la mentalité, la manière de voir les choses, les gens verront Internet comme ils veulent mais ce n’est pas ce qui est important. Il faudrait qu’on leur montre, exemple a l’appui qu’on leur présente des exemples de réussite des personnes vivants à Bafoussam et qui parviennent à réussir dans leur domaine sans avoir besoin de se déplacer, juste en se servant d’internet comme canal de communication.



Que diriez-vous à ces jeunes et parents, particulièrement de la ville de Bafoussam qui voient encore Internet comme un danger ?

On doit voir Internet non pas comme une menace mais comme une opportunité et c’est justement parce qu’on ne leur dit pas assez en quoi est-ce qu’internet est une opportunité que ça devient une menace. Pendant que la ville de Bafoussam est en train de se transformer en une véritable Smart city, l’une des première Smart city africaine et c’est un projet qui tient beaucoup à cœur au maire de la ville de Bafoussam. Donc nous devons comprendre que si Bafoussam est une ville connectée, si nous avons une connexion Internet à haut débit c’est-à-dire une connexion extrêmement rapide qui nous permette de nous connecter partout et à n’importe quelle heure, c’est plutôt une opportunité.



Quelles opportunités offrent concrètement une connexion Internet à haut débit pour la jeunesse de la ville de Bafoussam comme le souhaite le maire de la ville ?

Les jeunes pourront se former facilement, faire des téléchargements de livres, de formations, à une vitesse exponentielle en peu de temps étant à Bafoussam et qui pourront les emmener très très loin. Nous devons donc voir Internet comme cette opportunité de franchir les limites, de nous développer, de découvrir les autres comme moi je l’ai fait, comme tous ceux qui m’accompagnent l’ont fait d’ailleurs. Retrouver des clients à travers différents pays dans le monde à partir de chez soi à Bafoussam, à Yaoundé à Douala, à Dschang, n’importe où, c’est justement ça, c’est ça que représente Internet, une opportunité de franchir les limites, plus besoin de prendre le désert, de passer par la méditerranée pour rencontrer des blancs avec qui on va travailler. On peut le faire à partir d’ici c’est à dire saisir cette opportunité que représente Internet en créant des entreprises web, en développant des compétences et promouvoir ce qu’elles valent exactement.

Votre objectif est-il en train d’être atteint d’après vous ?

. On a vu une salle bondée de monde il y’avait plus de places, déjà le premier jour lorsque nous sommes arrivés beaucoup n’ont pas pu assister assis à la conférence. Donc ça prouve que nous sommes en train d’atteindre notre objectif. Des jeunes bien attentifs, qui prenaient des notes, etc. Nous profitons de cette occasion pour inviter les jeunes de de Bafoussam 3ème les 05-06 et 07 Août prochain à nous rejoindre à la salle des conférences de la commune de Bafoussam 3 pour trois jours intenses de formation aux métiers du digital, c’est gratuit. Pour participer c’est simple, inscrivez-vous dans les bureaux de la mairie tous les jours ouvrables, parce que c’est cela notre prochaine étape. Nous attendons le maximum de jeunes et nous clôturerons avec Bafoussam 2 les 12-13 et 14 août prochain et le processus est le même.



Avez-vous un mot à l’endroit du maire de la ville ainsi qu’aux autres institutions de la république qui vous accompagnent dans ce projet ?

Nous disons grandement merci au maire de la ville parrain du aspco digital training, qui abat un travail incroyable pour que Bafoussam devienne une smart city et qui prépare d’ailleurs le business forum de Bafoussam très bientôt et infiniment merci pour le soutien qu’il apporte à ce projet depuis le départ, également merci au délégué régional de la jeunesse et de l’éducation civique pour l’ouest pour leur présence à chaque jour de formation. Merci à vous ça fait plaisir.