AUF : Le recteur Slim Khabous en visite au Cameroun du 16 au 20 mai 2021 :: CAMEROON

Le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie ( AUF), le Prof. Slim Khalbous, sera en visite de travail au Cameroun. Ce sera du 16 au 20 mai 2021.

Au cours de son séjour en terre camerounaise, le recteur de l'AUF rencontrera le Premier ministre Joseph Dion Ngute le 19 mai où, il sera reçu en audience à l'immeuble Étoile. Porté à la tête de l'Agence en 2019, Slim Khalbous effectuera sa première visite au Cameroun, pays qui abrite le Bureau Afrique Centrale et Grands Lacs de l'AUF.

Au menu de son séjour au Cameroun, la signature d'un accord cadre de partenariat entre l'AUF et certains ministères ; des réunions de travail, des échanges divers, des rencontres avec les recteurs des universités d'État du Cameroun, ainsi qu'avec les instituts privés d'enseignement supérieur membres de l'AUF. Il sera aussi question de trouver un terrain d'entente sur les sujets d'intérêt commun, à l'aune de la prochaine Assemblée générale de l'AUF de septembre prochain, et consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de l'Agence, ainsi que la validation de sa stratégie 2021 - 2025.

Le recteur Slim Khalbous rencontrera aussi plusieurs membres du gouvernement, dont certainement le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, le ministre des PME, Achille Bassilekin III, Minette Libom Lii Likeng des Postes et Télécommunications, des chefs de mission diplomatique, des acteurs socio-économiques avec lesquels il échangera sur la qualité de la formation, l'employabilité des jeunes diplômés, et leur insertion socioprofessionnelle. Les villes concernées par la visite du recteur de l'AUF, sont Yaoundé et Douala. La gouvernance universitaire ainsi que la signature de partenariats avec plusieurs ministères, est aussi à l'ordre du jour.

En somme, il s'agira d'un séjour sans répit pour le Prof Slim Khalbous le recteur de l'AUF, en terre camerounaise.