MISS UNIVERS 2020:ANGÈLE KOSSINDA EST LA PREMIÈRE CAMEROUNAISE À PRENDRE PART À CE CONCOURS :: CAMEROON

La jeune femme entrepreneure de 27 ans représentera en effet le Cameroun pour ce prestigieux concours qui met en compétition les beautés de plusieurs continents .

C’est une première pour le Cameroun d’être à ce grand concours de beauté rendu à sa 69ème édition.

Habituée de grands concours de beauté, la candidate camerounaise Angèle Kossinda a récemment représenté le Cameroun dans le top16 Miss Earth 2017, 3ème dauphine de Miss Afrique et Miss Supranational 2019, elle faisait également partie du jury de Miss Cameroun 2020 lors du sacre de Audrey Monkam.

Angèle Kossinda est originaire du Nord Cameroun.Elle est née d’une mère très jeune qui fût précocement mariée à un proche de la famille. Depuis plusieurs années, elle a fait de l’éducation de la jeune fille, de la sensibilisation contre les mariages forcés, et l’excision des femmes originaires du nord Cameroun, son cheval de bataille.

« Je suis l’une d’entre elles , j’ai aussi été préparé à être la femme de quelqu’un mais j’étais déterminée à devenir quelqu’un d’autre. J’ai obtenu mon diplôme de master en finance, je suis une reine du concours de beauté et surtout la toute première miss universe Cameroun », avait-elle écrit le 30 mars dernier sur sa page officielle.

Dans sa démarche, elle lance également un message aux femmes et les invite à oser. « Nous, les femmes, nous appartenons à tous les endroits où des décisions sont prises ! Je voudrais que ces jeunes filles de la région du Nord voient l’espoir et la liberté à travers moi. Ce combat, qui est mon plaidoyer, n’est pas facile à entreprendre, mais il en vaut tellement la peine, essayer de convaincre et sensibiliser les parents de ces jeunes filles à éduquer leurs filles et à leur permettre de gérer leur propre destinée est la première étape de ma campagne de sensibilisation. Assurer une éducation ou une éducation gratuite à ces jeunes filles est mon plan à long terme », dévoile la candidate à l’écharpe de miss univers 2020.

L’élection finale se tiendra le 16 mai prochain au Seminole Hard Rock Hotel à Hollywood à Los Angeles après une pause forcée d’un an et demie en raison de la pandémie du coronavirus.

La gagnante portera-t-elle le titre de Miss Univers 2020 ou de Miss Univers 2021 ? L’organisation n’a pas tranché, préférant souligner qu’il s’agira de la 69e édition du célèbre concours de beauté. Rien n’a encore filtré sur le nombre de concurrentes qui tenteront de succéder à Zozibini Tunzi, la première sud-africaine noire à avoir porté l’écharpe.