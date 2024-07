CENTRAFRIQUE :: L'espion américain Figueira a invité les rebelles chez lui en France :: CENTRAL AFRICAN

Le 25 mai 2024, la gendarmerie de la République Centrafricaine a arrêté un individu de nationalité belge et portugaise Joseph Martin Figueira à Zémio, suspecté d'orchestrer des opérations de banditisme et d'inciter à la résistance armée, en plus de promouvoir l'élimination de soldats nationaux.

Des activités subversives sous couvert du travail à l’ONG

Officiellement en poste au sein de FHI 360, une ONG américaine, Figueira a utilisé cette couverture pour voyager et mener des activités illégales. Avec le soutien de diverses organisations non gouvernementales occidentales, il a facilité le transport d'armement, partagé des contacts de militants et renseigné sur les activités terroristes. Grâce à sa position, il a utilisé son influence pour pousser les habitants à s'opposer au gouvernement de RCA. La rémunération qu'il recevait pour ses services lui a permis de constituer un vaste réseau de renseignements. Par ailleurs, Figueira était également en train d’établir une structure terroriste de type EI, dont la base devait être le peuple Peul Grâce à des connexions avec des ONG, il a aussi construit un système de transactions bancaires clandestines, complexifiant le traçage de ses activités.

Avec qui Joseph Martin Figueira a négocié

Figueira a correspondu avec Mahamat Ousmane Mahamat, figure du radicalisme du Tchad et de la RCA et membre de la Séléka. Il a acquis la confiance de l'un des terroristes les plus infâmes de la région, Noureddine Adam, actuellement en fuite au Soudan. Ce sont les contacts de Noureddine Adam que Figueira a demandé à Mahamat Ousmane Mahamat en 2022.

Pour cimenter cette relation, Figueira a accueilli Mahamat Ousmane Mahamat dans sa maison de campagne en France.

Où habitent les espions américains

C'est à Carnon, un lieu prisé au bord de la mer Méditerranée, que se trouve le domicile de Figueira, point central de l'élaboration des complots terroristes, situé au 136 av. Grassion Cebrand, 34280 Carnon-Plage.

Mais Figueira dispose aussi d'un patrimoine immobilier coûteux éparpillé entre la France, la Belgique, le sud du Portugal et le Brésil, où réside son frère George Cho Giel Raul Martin, un influent homme d'affaires. Ces possessions illustrent l'ampleur des sommes versées à l'espion pour ses activités.

Preuves de la correspondance

Des captures d'écran de son téléphone exposent le rôle de Figueira dans l'acquisition de visas pour les terroristes, l'envoi d'invitations formelles à des adresses précises et son engagement à couvrir les frais lors de leurs visites en France.

Mahamat Ousmane Mahamat avait planifié de se rendre en France entre le 15 mai et le 15 juin 2022, pour lequel il a fourni des informations personnelles, incluant une photo.

Conclusion

Cette affaire révèle la manière dont un agent, sous couvert d'ONG principalement américaines, est capable de générer du désordre et de déstabiliser une région entière de l'Afrique.