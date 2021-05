MONDE ENTIER :: StarTimes: L’Euro 2020, tournoi le plus attendu de 2021 :: WORLD

L’année 2020 a été une année terrible pour les fans de football. Toutes les compétitions ont été suspendues ou annulées. Et l’Euro 2020 a été repoussé d’un an.

Le tournoi européen va enfin se tenir d’ici un mois, à partir du 11 juin, et c’est une excellente nouvelle, qui confirme le retour des fans dans les stades et donc celui du football comme on l’aime.

Le match d’ouverture opposera à Rome une Turquie qui a fait d’énormes progrès à une Italie pleine de potentiel. Puis sept des huit jours suivants proposeront trois matchs par jour. Le tournoi se terminera le 11 juillet avec la victoire du champion au Stade de Wembley à Londres.

24 équipes s’affronteront dans ce qui est la plus grande compétition de football de l’année. Les quatre demi-finalistes de la Coupe du monde 2018, France, Croatie, Angleterre et Belgique, seront au rendez-vous, ainsi que le champion d’Europe en titre, le Portugal, et les géants européens, Espagne et Allemagne.

Finaliste de l’Euro 2016 et champion du monde en titre, la France fait partie des favoris aux côtés de l’Angleterre.

Avec à sa tête Mbappé et Griezmann, l’équipe de Didier Deschamps est dotée d’une pléthore de joueurs brillants qui forment une équipe très similaire à celle qui a remporté la Coupe du monde.

Les Trois lions sont parvenus en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et sont en mesure de remporter l’Euro 2020 et de lever le trophée chez eux à Wembley comme ils l’ont fait lors de la Coupe du monde 1966. Derrière Harry Kane et ses 34 buts en sélection, l’entraîneur Gareth Southgate n’a que l’embarras du choix, entre des joueurs expérimentés tels que Marcus Rashford et des jeunes stars comme Jack Grealish et Mason Mount.

La Belgique est un rival sérieux. Elle a récemment battu les Pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0), et arraché un match nul contre la République tchèque. L’équipe est très équilibrée. Elle mélange l’expérience de la « Génération dorée » des Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à une jeunesse qui monte avec Timothy Castagne et consorts.

Le champion en titre, le Portugal, tente depuis sa victoire en 2016 de devenir moins dépendent de Cristiano Ronaldo. Agé de 36 ans, le Turinois est à six buts d’égaler le record de l’attaquant iranien Ali Daei et ses 109 buts, mais il a été dépassé ces trois derniers matchs par l’ailier de Liverpool, Diogo Jota. Si Jota et ses acolytes Bruno Fernandes, Joao Felix et Andre Silva parviennent à marquer et à soulager Ronaldo, le Portugal fera un formidable prétendant au titre.

Derrière eux, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Croatie et même le Danemark ont la capacité de rendre la vie de leurs adversaires très difficiles.

Les jeux sont ouverts mais une chose est certaine : l’Euro 2020 augure un tournoi imprévisible et plein de rebondissements.

Les fans de football africains pourront le suivre grâce au diffuseur officiel du tournoi, StarTimes, qui retransmettra les 51 matchs de l’Euro en direct et en HD sur ses cinq chaînes sport, en français et en anglais, en Afrique subsaharienne.