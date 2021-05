CAMEROUN :: Mairie de Bangangté : Qui est en réalité Madame Nana Éveline :: CAMEROON

Née le 12 Avril 1961, à Nkongsamba, Éveline NKWANGWA épouse du feu Nana Alexis, est la vice-présidente de la section OFRDPC du Ndé-Nord, et Présidente du Réseau des Associations des Femmes de l'Arrondissement de Bagangté (RAFABANG) depuis près de 20ans, une organisation qui compte près de 130 associations membres.

Éveline Nana est en réalité Instituteur de l'enseignement général. Présidente des femmes institutrices du Ndé, et Présidente de l'Amicale du personnel enseignant des écoles d'application de Bagangté, elle est directrice d'école depuis près de 24 ans. Officier des palmes académiques, elle a régulièrement obtenu des félicitations de sa hiérarchie.

C'est en 1988 que Éveline Nana démarre sa carrière politique au sein du RDPC pour suivre les pas de son feu père qui fut à l’époque secrétaire départemental de l'UNC et ensuite du RDPC dans le Moungo.

En 33 ans de militantisme il est bien de noter que cette vaillante et dynamique militante a fait toutes les classes du parti. Ses faits d'âmes et services en faveur du RDPC sont incontestablement connus jusqu'au sommet du parti, qui par ailleurs lui a régulièrement adressé des lettres de félicitations.

De militante de cellule à la base, Éveline Nana sera ensuite présidente du comité de base, présidente de sous-section du quartier 6A de Bagangté avant d'entrer à la section OFRDPC du Ndé-Nord comme vice-présidente lors du dernier renouvellement des organes de base du RDPC.

Les deux dernières élections présidentielles, législatives et municipales connaissent une forte implication de Éveline Nana pour les résultats obtenus à Bangangté. En effet elle est coordinatrice de secteur pour les campagnes électorales du RDPC.

Vice-présidente du cercle de l’élite Bamena, et trésorière de la fête de l'excellence, la moralité, l’esprit de partage et surtout le bon sens de Éveline Nana sont légendaires. Sa résidence est à la fois une clinique sociale, un restaurant humanitaire, et une cité des délaissés.

Ancienne d'église de l'EEC, Éveline nana est bien connu au-delà d'arrondissement de Bangangte. De Bazou a Tonga en passant par Bassamba, ses actions sont bien connues car elle a graNdément œuvré auprès du défunt maire Jonas Kouamouo qui dirigea pendant près de deux décennies la section RDPC du grand Ndé.

Conseillère municipale et rapporteur de la commission en charge de l'amélioration des services essentiels, et de l'offre en infrastructures au sein de la commune, l’on peut aisément dire que Éveline Nana a le profil, l'expérience nécessaire, et surtout la personnalité suffisante pour être Maire de Bangangté.