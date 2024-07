CAMEROUN :: FRANCOISE PUENE, UNE FEMME EN OR :: CAMEROON

En quelques années, Madame Françoise Puene, affectueusement surnommée Mamy Nyanga en raison de son élégance inégalée, a su conquérir le cœur de tous. Véritable étoile rayonnante dans les sphères politiques, économiques, sociales et culturelles, elle est une figure emblématique de réussite et de dévouement.

Une femme qui redonne vie à ceux ou celles qui l’avaient perdue. Par ses actions marquantes, elle nous invite à réfléchir sur le rôle déterminant que peut jouer une femme d’affaires ou une femme politique accomplie, qui, en toute discrétion, partage son savoir. Son engagement inébranlable pour la promotion de la condition féminine et ses initiatives innovantes en faveur de l’égalité des genres témoignent d’un avenir prometteur.

C’est cela aussi écrire l’histoire de la vie, de sa propre vie. Savoir convoquer le manque et l’absence, exiger l’apparition de ce qui n’est pas, mais qui pourtant existe, démontre comment une dame ne dort pas parce qu’elle explore les profondeurs de l’âme humaine.

Vivre, c’est beaucoup cela. La vie de Françoise Puene est riche en anecdotes. C’est un parcours exceptionnel. À ses débuts, il a été dit qu’elle n’a pas toujours été la femme influente que l’on connaît aujourd’hui. Elle a commencé sa carrière dans des conditions modestes, vendant des produits sur les marchés locaux. Une personne qui a vu ses débuts raconte qu’elle parcourait des kilomètres à pied chaque jour pour vendre ses marchandises, refusant de laisser les difficultés matérielles entraver son ambition.

Cette détermination inébranlable lui a permis de bâtir petit à petit un empire commercial. Il y a aussi l’épisode des Bayam-Sellam. Françoise Puene a marqué les esprits en organisant des séances de formation pour les Bayam-Sellam (petits commerçants ambulants) afin de les aider à mieux gérer leurs activités et à optimiser leurs revenus.

Lors de l’une de ces sessions, elle a partagé un déjeuner avec eux, assise par terre, discutant de leurs défis quotidiens et leur donnant des conseils pratiques. Cet acte d’humilité et de solidarité a renforcé son image de leader proche du peuple. Françoise Puene est une conférencière née. Lors d’une conférence internationale sur l’entrepreneuriat féminin, Françoise Puene a rencontré une jeune femme qui, inspirée par son parcours, avait lancé sa propre entreprise de couture. La jeune femme a raconté comment, grâce aux conseils de Mamy Nyanga qu’elle avait lus dans un article, elle avait réussi à surmonter de nombreux obstacles. Émue, Françoise Puene a spontanément proposé de financer un atelier pour la jeune entrepreneuse, démontrant ainsi son engagement à soutenir la prochaine génération de femmes leaders.

Un autre événement marquant est survenu lorsqu’elle a appris qu’une école locale manquait de fournitures de base. Sans hésiter, Françoise Puene a organisé une collecte de fonds et a personnellement visité l’école pour livrer les fournitures nécessaires. Pendant la visite, elle a pris le temps de discuter avec les élèves et les enseignants, partageant des histoires de son propre parcours éducatif et encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves avec persévérance et détermination. Son côté le plus captivant, c’est cet art qu’elle a pour le négoce. Dans le monde des affaires, Françoise Puene est réputée pour son art de la négociation. Une histoire souvent racontée dans les cercles d’affaires concerne une négociation difficile avec un fournisseur international. Alors que les discussions semblaient bloquées, Françoise, avec son sourire caractéristique et son approche diplomatique, a réussi à trouver un terrain d’entente en proposant une solution innovante qui a non seulement satisfait les deux parties mais a également ouvert de nouvelles opportunités de collaboration. Avec ces quelques petits détails, qui pourrait ne pas aimer Françoise Puene au Cameroun ? Pas moi, en tout cas.

Mon admiration pour elle est profonde, un amour platonique, pur et spirituel, centré sur l’essence même de ce qu’elle représente. Son humour subtil, sa manière simple mais impactante de s’exprimer, et son habileté à déjouer les questions les plus épineuses lors d’interviews révèlent une personnalité authentique et charismatique. Françoise Puene n’est pas seulement admirée pour ses accomplissements, mais aussi pour sa capacité à se connecter avec le public, à comprendre leurs désirs et à y répondre avec une finesse sans pareille. Si notre pays comptait dix femmes de sa trempe, les jeunes générations auraient devant elles un modèle éclatant à suivre, une étoile guide vers un futur radieux. Son originalité réside dans sa manière unique d’utiliser des débuts simples mais nobles dans le commerce pour mettre en valeur les richesses de notre pays, tout en restant simple et accessible.

Françoise Puene incarne la beauté, le dynamisme, la volonté et l’altruisme. Je ne peux que lui tirer mon chapeau, car j’admire cette capacité à agir avec sérieux et simplicité. Françoise Puene est une source d’inspiration, un symbole de persévérance et de réussite. Chaque jour, Françoise Puene apporte une nouveauté, une innovation. Hier, elle aidait les Bayam-Sellam ; aujourd’hui, elle organise des formations pour stimuler la créativité et l’indépendance, tout en favorisant l’intégration en équipe. Sa passion pour l’aide aux plus nécessiteux et son engagement pour le développement durable de la jeunesse sont palpables. Bien qu’elle ait brillé dans le monde des affaires et du commerce, Françoise Puene, aujourd’hui sénatrice, préfère rester proche du peuple afin de servir les pauvres avec une humilité touchante. Son parcours démontre qu’il n’est pas nécessaire d’être ministre pour mener des actions désintéressées au service des plus démunis. Il suffit d’une petite volonté pour transformer des vies.

Lire l'article original sur ce lien