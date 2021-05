CAMEROUN :: PLAINTE DE LA CONFEDERATION SYNDICALE CONTRE LE DG DE L'IMPRIMERIE NATIONALE :: CAMEROON

Le Président de la Commission Médiateur Universel à SEM DION NGUTE JOSEPH, PREMIER MINISTRE

Objet : Transmission pour due exploitation, d’une plainte contre le Directeur de l’Imprimerie Nationale

DETOURNEMENTS MASSIFS ET SPOLIATION DES BIENS PUBLICS

Monsieur le Premier Ministre,

En gardant la réserve d’usage qu’impose la déontologie de notre organisation, j’ai l’honneur de vous transmettre jointe en annexe, la plainte que me fait parvenir la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC.

La plainte met structurellement en cause, la gestion du Directeur général de l’imprimerie nationale, accusée de détournement massif et de spoliation des biens publics.

Les faits allégués sont d’une gravité qui choque la morale innocente, et s’inscrivent dans la logique d’un crime économique qui exige des mesures conservatoires urgentes préalablement à une enquête approfondie. Peut-être devrait-on s’interroger aussi, sur le modèle de nomination qui fait confier à un professeur des lycées et collèges sans aucune notion ni expérience de management, la gestion d’une unité industrielle et financière de cette dimension.

Je vous en souhaite bonne réception et saisit l’occasion pour renouveler à votre Excellence, mes précieux encouragements, ainsi que ma très haute considération./.

SHANDA TONME