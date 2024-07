CAMEROUN :: Ngondo 2024 : "Ja Jongwanele"(L'Entraide) au Cœur des Festivités :: CAMEROON

Le bureau exécutif du Ngondo a annoncé ce 18 juillet le thème de l'édition 2024 de la célèbre fête traditionnelle du peuple Sawa, lors d'une conférence de presse tenue au Palais Mùkanda-King Akwa, l’ancien siège de l’assemblée traditionnelle Sawa à Douala.

Pour cette année, le thème retenu est « Ja Jongwanele », qui se traduit par « l’entraide » en langue Duala.

Le choix de ce thème reflète la volonté de la communauté Sawa de renouer avec des valeurs essentielles en période de difficulté.

Selon les responsables du bureau du Ngondo, le thème « Ja Jongwanele » s’inscrit dans la continuité de l’édition précédente, où le thème était « Kod’a Mboa pètè », signifiant « l’amour de la patrie ». Cette continuité montre un engagement fort envers les traditions et les messages ancestraux.

Lors de la conférence, il a été expliqué que le thème de cette année découle directement du message transmis par les ancêtres lors du rite de l'eau du Ngondo 2023. Les ancêtres avaient alors prédit une période difficile, incitant les Sawa à revenir aux valeurs d’entraide et de solidarité. Le choix du thème pour 2024 est donc en parfaite harmonie avec ces recommandations spirituelles.

Sa Majesté Milord Mbappe Mbwanga, Président en exercice du Ngondo pour les deux prochaines années et Roi du canton Bélè Bélè-Bonabéri, a souligné l'importance du thème choisi. Dans ses déclarations, il a affirmé que « le thème tel qu'il vous a été présenté est un dérivé du message que nous avons reçu des ancêtres lors du Ngondo précédent ». Il a ajouté que « la solidarité est essentielle pour traverser les moments difficiles et que l'entraide est une valeur fondamentale à réaffirmer ».

Le Ngondo, fête emblématique de la culture Sawa, est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de célébrer ses traditions et de renforcer les liens de solidarité. Le thème de l’entraide pour l’édition 2024 invite ainsi l’ensemble de la communauté à faire preuve de solidarité et à renouer avec les valeurs ancestrales qui ont toujours guidé les Sawa.

Les festivités de cette année promettent d’être marquées par des événements et des activités qui mettront en lumière l’importance de l’entraide et du soutien mutuel dans la communauté. Ce sera une occasion pour chaque membre de la communauté Sawa de se rassembler autour de ces valeurs fondamentales et de réaffirmer leur engagement envers la solidarité.