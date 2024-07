CAMEROUN :: River Plate et Atletico Lanus ont rendez-vous en Liga Profesional d’Argentine :: CAMEROON

Le temps sera agréable ce 21 juillet dans la ville de BUENOS AIRES et à ESTADIO MAS MONUMENTAL pour les fans et les amoureux du ballon rond. Pour le compte de la 6ème journée phase 2 de la LIGA PROFESIONAL d'Argentine la bataille sera rude sur le terrain.

Dans la rencontre CA RIVER PLATE (ARG) – ATLETICO LANUS, profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux clubs à histoire qui essaient bon an mal an à se frayer un chemin dans cette compétition et qui donneront le meilleur d’eux sur le terrain.

Jouant sur sa pelouse avec sa cote de 1.45, CA RIVER PLATE (ARG) septième au classement est le favori de ce duel et devra disposer de son adversaire pour obtenir un bon résultat et engranger des points pour son classement. Une belle occasion pour le club de refaire son retard avec ses concurrents et bien se positionner pour ce début de championnat. Les coéquipiers de LEDESMA savent qu’ils auront le soutien de milliers supporters et dont il faudra tout faire pour avoir la victoire.

Pour ATLETICO LANUS neuvième au classement avec sa cote de 6.46, il faudra réaliser un bon match face à un concurrent en se donnant tout au long de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour la suite. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de MORENO mais tenteront leur chance et pourquoi ne pas surprendre son vis-à-vis et ramener un bon résultat.

Ce sera le 29ème match entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 12 victoires pour CARIVER PLATE (ARG) contre 11 victoires pour ATLETICO LANUS et 5 matchs nuls. Il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

