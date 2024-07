CAMEROUN :: L’INSALUBRITE DANS NOS GRANDES VILLES :: CAMEROON

Les principales causes de l’insalubrité sont la pollution de l’air, de l’eau, des sols et l’exposition aux substances chimiques. Ne dit-on pas que les villes sont le reflet d’un pays ? Est-il possible actuellement de faire un pas sans tomber sur une montagne d’ordures ou une poubelle pleine à craquer ? Les ordures finissent par donner leurs noms aux quartiers : carrefour Trois Poubelles ou encore avenue Bac à Ordures, où les odeurs nous obligent à porter un masque, comme si la période du Covid imprégnait encore l’air que les citadins respirent. Des tonnes d’ordures ménagères s’amoncellent sous les yeux de tous, face à une population impuissante.

Un véritable cimetière pour fœtus, un marché pour des personnes souffrant de schizophrénie, ou encore une mine d’or pour les adeptes des bouteilles recyclables. Et pourtant, nos villes et communes disposent d’un budget pour être entretenues. Comment expliquer la désinvolture des maires et des élus locaux qui vivent dans ces quartiers et voient parfois les ordures devant leur porte ? Comment expliquer que des personnes, émerveillées par les pays des autres, n’arrivent pas à reproduire la même chose dans leur propre pays ? Faut-il expliquer à son enfant qu’il doit être propre, alors que la rue qui longe votre maison est recouverte d’immondices ?

Face à une population qui cultive le « il faut balayer chez moi et laisser chez le voisin », est-il encore nécessaire de sensibiliser aux effets négatifs de la pollution et à son impact sur la santé ? Une étude révèle que la pollution menace directement la santé de la population, en particulier les individus les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, malades des voies respiratoires). La santé des plantes, qui sont des accumulateurs efficaces de polluants grâce à leurs grandes surfaces de piégeage, est également menacée. Il est impossible de décrire la somme des dommages potentiels et réels que nous fait encourir la pollution sous toutes ses formes.

En plus des effets observés sur les différents milieux, la pollution atmosphérique a également des conséquences économiques importantes. Cependant, il est difficile de quantifier la monétarisation des impacts dus à la pollution, le coût de l’inaction des communes et des politiques, et d’identifier des stratégies optimales de réduction des déchets à l’origine de cette pollution. Chaque adulte doit savoir qu’il est un pollueur caché chaque fois qu’il jette des ordures sur la route plutôt que dans un bac à ordures. Faut-il rappeler que nous sommes les premiers consommateurs de l’air et que nous devons éviter de laisser une planète polluée à cause de nos ordures à nos enfants ?

Face à une société qui a tourné le dos à ses responsabilités, et devant des élus locaux qui parlent beaucoup et agissent très peu, combien coûte-t-il à une commune de remplacer un bac à ordures infesté de rats et de moustiques par un espace de jeu pour enfants ou une bibliothèque ? Sachez que les choses que vous admirez dans les pays des autres ne tombent pas du ciel. Il s’agit de l’œuvre des hommes et des femmes, comme vous et moi. Si c’est beau chez le voisin, cela peut l’être chez nous aussi !