Ce 30 avril 2021, l’audience du Tribunal Criminel Spécial s’est à nouveau ouverte sur l’affaire de l’ancien ministre des Transports, Edgar Alain Mebe Ngo’o.

Le ministère public a présenté au tribunal les procès-verbaux de perquisitions des domiciles des coaccusés Mboutou et Mbangue, ainsi que les photos de la concession du colonel Mboutou dans son village et de celle de Mbangue à Sangmélima. Après cette prestation sommaire, le ministère public a sollicité un nouveau renvoi à l’effet d’approfondir ses investigations, pour davantage de preuves qui accableraient les accusés. Une sollicitation qui a plutôt révolté la défense.

Les avocats de la défense se sont offusqués de cette démarche qu’ils ont qualifiée de théâtrale pour leurs clients incarcérés depuis plus de deux ans, sans que les preuves de leur accusation soient clairement définies. Ces avocats relèvent la violation par les magistrats de la loi portant création du TCS. En effet, soutiennent-ils, la loi de 2012 en son Article 9, alinéa 3 stipule que : “L’information judiciaire est clôturée par le juge d’instruction dans un délai maximum de cent quatre-vingt (180) jours, soit six (06) mois après le réquisitoire introductif d’instance, l’information judiciaire aura duré 18 mois.

En outre l’Article 10 alinéa 6 de la même loi, stipule que : “Le tribunal dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé d’un délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal ». Donc le procès qui devrait durer 6 mois plus 3 mois, après une ordonnance, est déjà à la fin du 7ème, sans ordonnance.

L’affaire a été renvoyée au 05 Mai prochain à la demande du ministère public. Edgar Alain Mebe Ngo’o et compagnie sont accusés de détournement de plus de 200 milliards de FCFA, ainsi que de blanchiment de fonds de l’ordre de 5 à 20 milliards de FCFA. Les accusés plaident non coupable.