CAMEROUN :: Duc d'Albe pétrolier du port de Douala Bonaberi: Mise en service réussie :: CAMEROON

L'infrastructure qui a coûté plus de 9 milliards a été inaugurée par le ministre des transports qui était accompagné du ministre de l'eau et de l'énergie et du ministre des marchés publics.

Après une attente de près de 20 ans, et deux accidents en 2001 , le port de Douala Bonaberi s'est retrouvé en manque de structure de chargement et de déchargement des produits pétroliers.

Après un investissement à hauteur de 9 milliard de FCFA ayant entraîné des travaux de grande envergure, le nouvel appontement pétrolier sur Duc d'Albe est désormais opérationnel.

Une action qui va en droite ligne avec le projet de modernisation du port de Douala Bonaberi. Cyrus Ngono le directeur général du port autonome de Douala dira à ce propos : '' nous sommes face à un évènement majeur, cette réalisation est une prescription majeure du gouvernement qui nous a demandé de construire cette infrastructure stratégique pour notre pays''.

Pour corroborer les propos du directeur général du PAD, trois membres du gouvernement ont fait le déplacement de Douala pour assister à la mise en service. Il s'agit ici du ministre des transports, celui de l'eau et de l'énergie et celui chargé des marchés publics.

Il faut noter que c'est un dispositif qui permet de connecter un bateau transportant du liquide (produits pétroliers) à une installation de réception dans les dépôts . Il va permettre de réduire les délais et gagner en temps dans le processus de déchargement des produits.

La Scdp ( société camerounaise de dépôts pétroliers) se présente dans cette action comme la principale bénéficiaire de cet édifice et ce n'est pas là directrice générale de l'entreprise Véronique Moampea Mbio '' nous avons la sécurité des installations, de l'approvisionnement, la sécurité même de toute la place portuaire. Ainsi on peut dire que du point de vue économique, le trésor public gagne en surextarise. On est au minimum à 11 milliards de paiement de surextarise''.

La construction de cet édifice d'une importance capitale est aussi la matérialisation d'un partenariat fructueux entre la Scdp et le port autonome de Douala la finalité ici étant de faire du PAD un port de référence dans la sous région.