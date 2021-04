Kang Quintus, nouvel ambassadeur Orange du cinéma Camerounais. :: CAMEROON

Le contrat a été signé à Douala-Makepe, Direction générale Orange Cameroun. Kang Quintus est l’acteur et le réalisateur du film intitulé « The fisherman Diary » Soutenu par Orange Cameroun en tant que sponsor officiel. Cette aventure connait déjà un rayonnement international.

Natif de wum dans le Nord-ouest du Cameroun, l’auteur lui-même donne le fil conducteur du film « Je suis allé à l’école à pied et j’ai vu des jeunes filles qui, elles, n’allaient pas à l’école ». Un problème de notre société : l’éducation de la jeune fille qui est resté en veilleuse chez Kang Quintus avant de connaitre sa résurgence en octobre 2020 au cours de la tournée nationale de l’avant-première accompagné par Orange Cameroun.

Le film « The Fisherman’s Diary » raconte l’histoire d’une jeune fille de 12 ans, Ekah, qui s’inspire de l’histoire de la plus jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Elle est déterminée d’aller à l’école dans un village de pécheurs ou l’éducation d’une fillette est considérée comme tabou. Sa détermination à briser ce vieil adage l’a entrainé dans l’expérience passée de son père Salomon (Kang Quintus) avec l’éducation des filles.

Ce film met en avant la réalité du Cameroun notamment dans le domaine de l’éducation. Par la proximité avec le peuple et la peinture qui en est faite, la simplicité des acteurs et la positivité dans le dénouement. Toutes choses qui, au-delà de la qualité de la production font un rapprochement avec les valeurs de la marque Orange. Se rapprocher de l’essentiel que représente l’éducation de la jeune fille.

L’occasion était donnée pour le Directeur général de Orange Cameroun, de rappeler l’engagement de la societe de téléphonie mobile vis-à-vis de la culture Camerounaise avec un penchant particulier pour son cinéma. Pour Frédéric Debord, « ce film touche nos valeurs. Pour cela Orange est fier d’avoir soutenu ce magnifique projet » Preuve s’il en était besoin de son rayonnement national et international. Avec des lauriers déjà collectés. Trois nominations dans trois festivals aux USA. Award du meilleur film lors de la cérémonie « I will tell international film festival » en Italie. Quinze nominations sur le continent Africain.