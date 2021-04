CAMEROUN :: Panthère sportive du Ndé : Jules François Famawa nomme un nouveau directeur sportif :: CAMEROON

La décision tombe au cours d'une réunion tenue ce 28 Avril dans ses bureaux de Yaoundé - Bastos au Cameroun.

C'est en présence des dirigeants, entre autres , le directeur exécutif, Guy Bakop, du directeur des affaires administratives et financières, Didier Ngatchou, du secrétaire général, Anny Nana et du coach, Charles Kamdem. En attendant la signature communiqué officiel y afférent, Calvin Djapa prend fonction dès la fin de la réunion, sous des ovations des membres du conseil d'administration.

Le président, Jules François Famawa lui recommande de produire des résultats, de ramener l'union sacrée des fils et filles du Ndé autour de l'équipe mythique et de faire rayonner aussi bien le club que les joueurs au niveau international.

Pour s'y faire, il s'agira pour Calvin Djapa d'être en permanence en contact physique avec les joueurs et le staff technique, il sera l'interface entre le staff technique et l'administration du club. "Vous pouvez compter sur moi monsieur le président". C'est en ces termes que l'ancien PCA du même club, remercie Jules François pour "la confiance placée en moi. Je ne vous décevrez pas" a-t- il conclu.