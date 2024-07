CAMEROUN :: Les enjeux de l'après Biya : Tuer Eto'o pour fabriquer André Onana :: CAMEROON

Passe majestueuse d'Alexandre Song , déviation contrôle orienté d'Andre Onana , but , et les enfants accourent pour l'embrasser.Tout se passe au cour d'un match du 2.0 à Yaoundé .Les images n'ont pas été prises par un téléphone .Depuis les vestiaires, André est suivi par une caméra professionnelle. Que ce soit au stade où la scène sur le benskin , rien n'est anodin, André est désormais accompagné par une agence de Communication dans le but d'en faire un personnage populaire , très populaire auprès des jeunes.

Le déplacement du ministre des sports pour le village d'André Onana ce week-end à l'occasion du lancement du championnat des vacances témoigne de la volonté de quelques successeurs putatifs du président Biya à fabriquer une icône chez les jeunes lors du sprint finale pour la présidentielle . Samuel Eto'o a été claire , il refuse de soutenir qui que ce soit tant que le président Biya est au pouvoir .

‹‹ Moi Samuel Eto'o je ne suis pas candidat à la présidentielle au Cameroun ›› Samuel Eto'o, c'était le 13 Juin 2024.Le président de la fecafoot a rappelle être victime de la part de ceux qui convoitent le fauteuil présidentiel et le soupçonne de vouloir devenir président.

La guerre contre Samuel Eto'o a démarré après la qualification des lions INDOMPTABLES pour le mondial Qatar 2022. Adulé par le public, l'objectif de ses ennemis était de tout faire pour saborder son projet pour le football, sport roi.Lelelznt trouble sur lequel ils se sont appuyés était André Onana :

C'est lui qui tente de déstabiliser la tanière au Qatar, c'est lui qui déstabilise je schema défensif de Rigobert , c'est lui qui arrive en retard lors des regroupements, frustre les coéquipiers, participe aux réunions des politiques à Yaoundé pour détruire Eto'o, c'est Encaissa qui va financer la tournée européenne de Marc Brys après l'avoir félicité le jour des obsèques du père de Samuel Eto'o.

Détruire Samuel Eto'o pour élever André Onana, tels sont les ambitions de certains thuriféraires du régime qui ignore qu'Eto'o a une popularité planétaire.