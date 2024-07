CAMEROUN :: Le plaidoyer de WWF sur la protection de la foret Africaine :: CAMEROON

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a lancé un appel à des milliers de parties prenantes participant à la conférence internationale sur l'afforestation et la reforestation à Brazzaville, en République du Congo, à « planter et entretenir des arbres avec leur cœur afin de protéger l'écosystème forestier précieux du monde »

La conférence se tient du 2 au 5 juillet 2024 et est présidée par la Ministre de l'Économie Forestière de la République du Congo, Madame Rosalie Matondo. C'est la première du genre dans le bassin du Congo et elle devrait accroître le soutien aux efforts d'afforestation et de reforestation dans le monde.

Elle offre une opportunité aux gouvernements, partenaires, bailleurs de fonds, ONG, secteur privé et communautés locales de se rassembler, partager des idées et nouer des partenariats qui feront progresser la conservation des forêts et le développement durable à travers le monde et en particulier en Afrique et dans le bassin du Congo.

Lors de l'ouverture de la conférence, Laurent Some, Responsable des Politiques et Partenariats pour WWF Afrique, a exhorté toutes les parties prenantes présentes à répondre à l'appel en faisant davantage pour planter et entretenir des arbres, restaurer les écosystèmes dégradés par la fourniture de soutien financier et institutionnel nécessaire afin de contribuer au maintien et à la restauration de l'écosystème forestier.

Bien plus « Tout comme la vie d'un homme s'arrête et son souffle cesse lorsque le cœur cesse de battre, et tout comme la vie d'un homme souffre lorsque son cœur fonctionne mal, l'état de notre couverture forestière et de nos écosystèmes impacte l'humanité." Il a déclaré : "Ceci est un appel à l'action pour que nous prenions des mesures afin de prévenir les dommages infligés à nos couvertures forestières et à nos écosystèmes dégradés en raison de nos activités humaines »

Le WWF considère cette conférence comme un moment décisif pour le monde entier. Elle intervient à un moment où l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains (AFR100), un effort dirigé par les pays pour restaurer 100 millions d'hectares de terres en Afrique d'ici 2030, prend de l'ampleur et fournit également une impulsion vers la mise en œuvre efficace de l'Initiative de la Grande Muraille Verte qui vise non seulement à restaurer 100 millions d'hectares mais aussi à créer 10 millions d'emplois d'ici 2030.

C'est dans cette optique que le WWF plaide, par le biais d'événements parallèles à la conférence, pour un soutien financier accru à l'afforestation et la reforestation dans le bassin du Congo, pour la promotion de la production de charbon durable afin de lutter contre la déforestation en RDC, et pour le respect de l'impact écologique de la certification du Forest Stewardship Council (FSC). Le WWF croit que ces trois piliers sont essentiels pour maintenir des écosystèmes forestiers sains tout en sauvegardant les intérêts des peuples autochtones et des communautés locales, du secteur privé et des gouvernements de la région.

La présence et le plaidoyer du WWF à cette conférence soulignent son engagement à contribuer à la préservation de l'un des écosystèmes les plus vitaux et les plus bio diversifiés du monde.