CAMEROUN :: PLAINTE CONTRE INCONNUS POUR COMPLICITE OU APOLOGIE DE MEURTRE :: CAMEROON

Monsieur le Directeur, Directeur de la Police judiciaire, Yaoundé, Cameroun

Le jeudi 27 juin 2024 dans la matinée, le footballeur LANDRY NGUEMO, père de famille de nationalité camerounaise âgé de 39 ans, est décédé des suites d’un accident de la circulation sur l’axe Bafoussam-Yaoundé.

Les circonstances de cet accident sont d’autant plus troubles, que le véhicule à bord duquel se trouvait l’ancien cadre de notre équipe nationale de football, a été manifestement percuté, violemment et sans retenue, par un camion. Le chauffeur et les autres occupants, deux ou trois, l’enquête déterminera, ont pris la fuite. La description des faits s’apparente donc bien à un meurtre, jusqu’à preuve du contraire.

Immédiatement après l’annonce du décès de Landry, des individus que vos services en collaboration avec le concours de l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’Information du Cameroun), sont en mesure d’identifier, se sont déversés instantanément sur les réseaux sociaux, pour se féliciter de son triste sort. Il y a lieu de penser, en toute logique, que ces personnes y ont joué un rôle, passif ou actif, ou alors qu’elles en partageaient le secret de la planification.

En tout état de cause, je me fais un sublime devoir de citoyen, alerte, sensible, compassionnel et soucieux de justice, de porter plainte auprès de votre autorité compétente, aux fins de toute clarification à l’issue des interpellations des auteurs des dites célébrations mises bruyamment et publiquement en exergue dans les réseaux sociaux.

D’ores et déjà, quelles que soient les conclusions des enquêtes, une sanction des plus exemplaires s’avère nécessaire, pour conjurer la spirale des idéologies et des doctrines de la haine.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération./.

Copie : Procureur de la République (TPI- CA) Ydé