CAMEROUN :: La 3eme édition des Awards de la marque OAPI est lancée à Douala :: CAMEROON

En prélude à la cérémonie des awards de la marque OAPI, une conférence de presse a été donnée à Douala. Elle met en compétition les Entreprises des 17 Etats membres de cette organisation intergouvernementale. Il s’agit d’accompagner ces PME du continent à l’utilisation optimale de la propriété intellectuelle pour soutenir leur compétitivité.

la 2eme édition qui a eu lieu à Abidjan en Cote d’Ivoire. sous la présidence de Souleymene Diarassouba, ministre en charge de l’industrie. Son thème était « Protège ta marque et démarque toi de la concurrence » La troisième édition qui aura lieu au Cameroun a pour thème « une marque forte, un atout pour le marché » Elle a pour objectifs : récompenser les entreprises et leurs marques. Développer et améliorer la notoriété de l’OAPI. Eduquer les cibles sur l’importance de la protection de la propriété intellectuelle de façon générale et de la marque en particulier. Elle regroupera ainsi les operateurs économiques, micro entreprises, PMI/PME, associations et ONG des Etats membres, chambre de commerce, groupements patronaux…

Cette troisieme édition intervient dans un contexte économique en constante mutation marqué par une compétitivité accrue. Il est donc nécessaire pour avoir une marque forte sur le marché, de mettre en lumière le savoir faire des entreprises des Etats membres en matière d’utilisation stratégique de la marque comme un atout pour le développement. Et au-delà selon Denis Bohoussou, DG OAPI « le système de la propriété intellectuelle permet de bâtir un capital immatériel, de s’adapter aux contraintes de l’environnement économique et social défavorable comme c’est le cas avec la pandémie de la covid 19 »

Cette compétition entre les entreprises des 17 Etats membres a pour but de valoriser les produits du terroir pour créer de la valeur ajoutée. Composé d’un jury international, Les awards dont la cérémonie d’attribution aura lieu à Douala au Cameroun sont divisés en 3 catégories. Le grand prix awards de la marque OAPI. Il récompense l’entreprise d’Etat membre, la marque est fortement distinctive et connait un développement par une politique d’innovation de son produit ou service. Le prix de la marque régionale. Récompense l’entreprise d’un Etat membre, dont la marque est fortement distinctive et connait une expansion sur le marché régional OAPI, à travers l’exploitation de ses produits et services. Le prix du public. Récompense la marque d’une entreprise du pays hote qui s’impose fortement dans le quotidien des populations locales par la qualité de ses produits ou services. C’est le vote du public Camerounais qui consacre le lauréat.