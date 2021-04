CAMEROUN :: Lettre à mon ami journaliste :: CAMEROON

Toi qui as choisi la noble tâche d’informer. Toi qui par ton verbe se doit d’éclairer. Toi qui as pour lourde mission de faire jaillir la lumière

Toi qui manie avec habileté la plume de la paix comme celle de la guerre

Toi qui es supposé te faire l’écho privilégié de la vérité

Toi qui dois dénoncer la duplicité pour faire prévaloir l’intégrité

Toi dont les investigations doivent éclairer nos lanternes

Toi dont les actions doivent mener nos combats à terme

Toi dont la parole a des allures d’évangile

Toi qui as pour obligation de protéger les plus fragiles

Toi dont les orientations de la voix font foi

Toi qui as le pouvoir d’influence sur les décisions des rois

Toi qui dois faire preuve d’indépendance intellectuelle

Toi qui es tenu d’instruire sur la base d’éléments factuels

Par souci de conformisme

Par ton goût prononcé pour le profit

Par adhésion au mimétisme

Par ta quête obsédée de l’inédit

Par suivisme servile

Par mépris des principes et de l’éthique

Par opportunisme habile

Par souci de positionnement stratégique

Par inconsistance professionnelle

Par souci de convergence vers la pensée unique

Par allégeance aux schémas standardisés les plus iniques

Par soumission aux valeurs dites universelles

Par docilité aux injonctions du superficiel

Par perte de repères originels

Tu t’es mis à la solde de la pensée dominante

Tu fais chanter les puissants et la classe dirigeante

Tu sacrifies l’intégrité et plébiscite la duplicité

Tu es devenu un danger pour la société

Tu es une arme de désinformation massive

Tu assumes face à l’injustice ta complicité active

Tu t’es transformé en prophète de la peur

Tu affiches une vertu apparente mais c’est un leurre

Tu distilles à l’envie ton venin de mensonge

Tu pollues les esprits et de ton fait le monde s’effondre

Tu as opté pour la distraction des foules

Tu abuses de leur fébrilité et par ton fait leurs repères s’écroulent

Tu as fait de la manipulation ton outil de prédilection

Tu as fait du subliminal ton argument de soumission

Tu as troqué ton intégrité contre ta vénalité

Tu as délaissé l’objectivité au profit de la subjectivité

Tu as fait du chantage et du clientélisme ta spécialité

Tu as foulé aux pieds ta dignité

Tu as fait de la propagande ton crédo privilégié

Tu es devenu un braqueur des libertés

Tu es un obstacle à la prévalence de la vérité

Tu maintiens les peuples dans une cruelle misère mentale

Tu es devenu une pute sur l’autoroute de la décadence morale

Où est passé ton objectivité ?

Où se cache ton honneur ?

As-tu encore un quelconque sens des valeurs ?

As-tu le souvenir de là où tu es tombé ?

Pleure, oui, pleure

Pleure sur ton sort et sur celui de tes victimes

Tu as contribué à la dérive de la société

Tu as aliéné au lieu de délivrer

Tu as intoxiqué au lieu d’informer

Tu as élevé le faussaire et descendu le révolutionnaire

Tu as joué le jeu des manipulateurs au détriment des dénonciateurs

Tu as brillé par ta misère intellectuelle et ton inconsistance professionnelle

Pleure, oui, pleure

Pleure sur le sort de l’humanité en manque de repères

Tu devais éclairer le monde, tu as démissionné

Tu devais dénoncer le mal, tu l’as fait prospérer

Tu devais contribuer à construire, tu t’es investi à détruire

Tu devais prôner la justice, tu as cautionné l’injustice

Tu devais protéger le faible, tu t’es soumis à la loi des forts

Tu t’es illustré par ta subjectivité, ta vénalité et ta partialité

Pleure, oui pleure

Tu as fait le choix de vendre ton âme

Tu as fait le choix d’éteindre ta flamme

Tu as prêté le flanc aux œuvres infâmes

Je te dénonce pour rendre leur dignité aux peuples

J’expose tes basses manœuvres pour te sortir du vice

Je refuse de me taire au risque de me rendre complice

Je m’oppose à l’assimilation des vies aux biens meubles

Je t’exhorte à ouvrir les yeux

Le monde est leur terrain de jeu

Les vies humaines pour eux comptent pour peu

Et espérer du bien d’eux, c’est un vœu pieux

Choisir la vie, la vraie, c’est mieux

Aucune œuvre ne se dérobe du regard des cieux

Fais demi-tour, je t’accueille quand tu veux.

Ton ami,

Paul ELLA

africanrevival2020@gmail.com