Football Camerounais : Les Arbitres du Littoral Enfin Payés ! :: CAMEROON

Bonne nouvelle pour les arbitres de football du Littoral ! Après des mois d'attente, ils vont enfin percevoir une partie de leurs arriérés de primes de match. Cette décision salutaire découle d'une rencontre tenue ce jour entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et les membres du Comité Exécutif résidant dans la région du Littoral.

Une Solution Concrète aux Problèmes Financiers des Arbitres

Sensibilisé aux difficultés financières rencontrées par les arbitres, Samuel Eto'o a pris l'initiative de régler une partie de leurs primes impayées. Une somme minimale de 10 millions de FCFA sera versée dans les prochains jours, permettant ainsi aux arbitres de souffler un peu.

Un Paiement Échelonné pour Faciliter la Gestion

Afin de faciliter la gestion des fonds, le paiement se fera en deux tranches. Une avance de 5 millions de FCFA sera versée dès demain, tandis que l'autre moitié sera accessible au plus tard lundi 24 juin 2024. Cette démarche témoigne de la volonté de la FECAFOOT de soutenir les arbitres et de leur assurer des conditions de travail décentes.

Une Reconnaissance du Rôle Crucial des Arbitres

Le président de l'association camerounaise des arbitres de football branche du Littoral a salué cette initiative louable du président Eto'o. Il a souligné le rôle crucial que jouent les arbitres dans le bon déroulement des matchs et a remercié la FECAFOOT pour son engagement à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Un Pas Important vers la Professionnalisation du Football Camerounais

Le paiement des primes de match aux arbitres du Littoral constitue une étape importante dans la professionnalisation du football camerounais. Cette action concrète démontre la volonté de la FECAFOOT de promouvoir un environnement propice à l'épanouissement de tous les acteurs du football camerounais.

Vers une Résolution Durable des Problèmes Financiers

Si cette initiative est appréciable, il est important de souligner qu'elle ne représente qu'une solution à court terme. Des mesures structurelles doivent être mises en place pour garantir un paiement régulier des primes de match aux arbitres et leur assurer une situation financière stable.

En s'attaquant à ce problème crucial, Samuel Eto'o et la FECAFOOT font preuve d'une réelle volonté de construire un football camerounais plus professionnel et plus respectueux de ses acteurs.