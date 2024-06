CAMEROUN :: Sport pour le bien-être du personnel: Joseph LE lance la 4ème édition du Tournoi Inter-structures :: CAMEROON

C'est au stade Militaire de Yaoundé et probablement au stade du lycée général Leclerc que vont se jouer les matchs et le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a lancé la quatrième édition du Tournoi Inter-structures du MINFOPRA et des établissements sous-tutelle en compagnie de son staff.

Le Président du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative MUFOPRA a donné le coup d'envoi devant toute la grande famille MINFOPRA. Cycliste, marche sportive, footballeur, le patron du MINFOPRA montre le chemin étant donné que le sport a beaucoup de bénéfices. En meilleure forme ou en meilleure santé ou tout simplement plein d’énergies grâce à ces activités physique, les personnels sont alors plus motivés et plus efficaces. Encore un bénéfice mutuel.

Donner l'occasion aux personnels de faire des activités physiques est une occasion pour elles de se déconnecter, de faire des pauses. En les encourageant ainsi à faire une réelle coupure dans leur journée de travail, l’entreprise les rassure sur son intention de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle. Et c’est gagnant-gagnant vu l’augmentation du bien-être et de la productivité générée.

C'est un Tournoi avec 15 journée, une dizaine d'équipes des différentes structures sous la tutelle du MINFOPRA dont la première journée a été l'occasion pour le MINFOPRA de communier avec le personnel sous une très bonne ambiance.

La première rencontre opposait l'équipe du Secrétariat Général VS l'ISMP avec un score 2 vs 3 en faveur de l’IMSP.