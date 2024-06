Orange Cameroun s’engage dans la lutte pour la protection de l’environnement. :: CAMEROON

L’Entreprise de Téléphonie Mobile a exposé son engagement citoyen au cours de la célébration de la journée mondiale de l’environnement.

Le constat est plutôt alarmant. L’actualité climatique et environnementale est marquée par une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes : canicule quasi-généralisée, inondations érosions côtières, glissement de terre. Mais aussi l’Emission de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique implique une prise de conscience de tous.

Avec comme illustration quelques clichés sur le terrain : vague de chaleur à Yaoundé, inondations au nord Cameroun, glissement de terre à Gouache dans la Région de l’ouest qui a fait de nombreux morts. À Kribi, la fureur du fleuve Kenke fait des érosions. Dans le septentrion, les vagues de chaleur ont causé une surmortalité catastrophique.

Le danger reste permanent et les experts estiment que Malgré le couvert de la forêt équatoriale de 40 %, le Cameroun est exposé aux risques accrus de changements climatiques à savoir hausse des températures, pluies diluviennes, sècheresse, montée des eaux. Avec comme conséquence à moyen terme la Perte de la superficie du fait des changement climatique et la baisse du PIB.

La journée mondiale de l’environnement célébrée le 05 juin et dont le thème, cette année était « la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse » était l’occasion pour Blaise Batongue, représentant personnel du Directeur General de Orange Cameroun d’« exposer sur : 1/sa vision de l’actualité environnementale et climatique au Cameroun ; 2/ses approches et projets durables déployés au Cameroun; 3/la mobilisation interne et externe qu’elle compte déployer en vue de sensibiliser et d’impacter ».

Orange Cameroun, dans sa responsabilité sociétale à pris l’ampleur de la situation et le danger qui menace. Son action se résume en une Stratégie de préservation de l’environnement un principe d’action dans les chaines de valeurs de Orange Cameroun caractérisée par la Sobriété énergétique, captation du carbone, engagement de tous les salariés pour sensibiliser sur le phénomène.

Concrètement, l’action sur les énergies renouvelables consiste en la solarisation des sites stratégiques, data centers, Makepe, radios et boutiques. L’action sur la captation de carbone est la participation au projet de restauration de 1000 Ha de Mangrove sur les côtes Camerounaises. Comme illustration, 250 000 palétuviers ont été planté sur 100 Ha. Faisant une économie d’une émission de 2800 climatiseurs. Orange Cameroun forme des jeunes à l’entreprenariat vert et soutient les projets de business respectueux de l’environnement. Une action citoyenne des employés les a conduits à une collecte des déchets plastiques sur les berges du fleuve Wouri ainsi que la collecte des vieux téléphones et le reboisement de la vielle de Garoua.