CAMEROUN :: Conflit entre FECAFOOT et MINSEP : Un Symptôme de la Crise au Sein de Cameroon Tribune

Le récent conflit entre FECAFOOT et MINSEP a mis en lumière la prise de position controversée de Cameroon Tribune en faveur de Samuel Eto'o. Cependant, cette situation n'est qu'un reflet d'une crise plus profonde au sein de l'organisation, marquée par des tensions croissantes entre Marie Claire Nnana, Directrice Générale de la SOPECAM, et Joseph Lé, titulaire de la délégation permanente de signature.

1. Hypothétique Parrainage du Président Paul Biya pour le Cinquantenaire de Cameroon Tribune

Marie Claire Nnana a sollicité, par l'intermédiaire du DCC, le parrainage du Président Paul Biya pour les célébrations du cinquantenaire de Cameroon Tribune. À trois semaines du 1er juillet 2024, aucune réponse n'a été reçue, ce qui signifie que les fonds espérés du Palais ne sont pas encore disponibles. Cette absence de financement soulève des questions sur l'implication du Président et sur les prochaines étapes pour garantir le soutien financier du Ministère des Finances à cette entreprise publique.

2. Insubordination ou Mépris des Instructions du 12 janvier 2024

En juillet 2023, Marie Claire Nnana a fait valider par le Conseil d'administration de la SOPECAM un projet de nomination qui prévoyait des changements majeurs : Yves Atanga à la Direction de la Rédaction, Eric Elouga à la Rédaction en Chef, et Richards Kometa à la Direction des Magazines. Cependant, ce projet a été renvoyé par la Présidence de la République. Le 12 janvier 2024, le Ministre d'État, Secrétaire Général à la Présidence de la République (MINETAT SGPR) a écrit au PCA Joseph Lé, l'instruisant de :

- Convoquer une session extraordinaire du Conseil d'administration pour pourvoir à tous les postes de responsabilités, en veillant à la représentativité sociologique de toutes les composantes de la société camerounaise.

- Adopter un nouvel organigramme.

- Mettre fin à l'utilisation des retraités.

Six mois plus tard, ces instructions sont restées lettre morte, ce qui démontre une certaine insubordination ou un mépris flagrant des directives de la plus haute autorité de l'État.

3. Conseil d'Administration Ordinaire en Préparation

Le SGPR attend désormais la tenue du conseil d'administration ordinaire, prévu avant fin juin 2024 mais reporté à la demande de Marie Claire Nnana, pour procéder à sa destitution. Ce report stratégique soulève des interrogations sur les véritables motivations de Nnana et sur les enjeux sous-jacents de cette crise.

Conflit MINSEP - FECAFOOT : Un Prolongement de la Crise au Sein de Cameroon Tribune

Le conflit entre MINSEP et FECAFOOT ne constitue qu'un prolongement de la lutte de pouvoir au sein de l'État, où le contrôle de Cameroon Tribune est devenu un enjeu central. Marie Claire Nnana, sentant sa position menacée, a officiellement sollicité le 4 juin 2024 la « très haute protection » de Paul Biya face aux pressions exercées par Joseph Lé.

Le conflit entre FECAFOOT et MINSEP a révélé au grand jour les dysfonctionnements internes de Cameroon Tribune et la bataille acharnée pour son contrôle. L'issue de cette crise dépendra largement des décisions prises par la Présidence de la République et du soutien financier et politique qu'elle décidera d'apporter ou non à Marie Claire Nnana. En attendant, les tensions restent vives, et l'avenir de Cameroon Tribune semble plus incertain que jamais.