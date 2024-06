CAMEROUN :: Salutations du Minsep aux lions pour leur participation aux éliminatoires de la coupe du monde :: CAMEROON

Au terme des matchs Cameroun vs Cap-Vert et Cameroun vs Angola marquant les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA «Canada Etats-Unis Mexique 2026, le Ministre des Sports et de l'Education Physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi a reçu, hier, 12 juin 2024, en son Cabinet, le staff technique, administratif et médical ayant encadré les Lions Indomptables dans leur préparation et leur participation à ces deux rencontres internationales. Rencontres sanctionnées par une éclatante victoire contre les Requins Bleus (4-1) à Yaoundé, le 8 juin et un score de parité (1-1) contre les Palancas Negras à Luanda, le 11 juin.

L'entraîneur-Sélectionneur Marc Brys était accompagné, entre autres, de ses assistants M. Joachim Mununga et Giannis Xilouris, de ses adjoints François Omam Biyick, Cyprian Ashu Besong et Alioum Boukar, du Préparateur Physique Philippe Manouvrier, du Coordonnateur Administratif Benjamin Banlock, du Team Manager Dany Nounkeu et du Pr William Ngatchou, Médecin de l'équipe.

Ont également pris part à l'audience, le Capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar et son co-équipier M. Michael Ngadeu-Ngadjui. Ils se sont pencher à faire le bilan des deux matchs susmentionnés et d'envisager les perspectives pour la sélection nationale fanion du Cameroun. Les échanges ont été francs, sincères, conviviaux et constructifs. Le Ministre a pris bonne note des observations, des doléances et des suggestions de ses interlocuteurs. Il a promis de les soumettre à sa Hiérarchie dans les plus brefs délais.

Le staff technique a été félicité pour le travail de qualité abattu dans un laps de temps très court et dans un contexte relativement difficile. Il a été remercié pour sa résilience et sa patience, son souci du dialogue et son sens de la collaboration constructive.

Le Ministre a demandé au Capitaine Vincent Aboubakar de transmettre à ses valeureux co- équipiers les félicitations du Gouvernement pour leur bonne prestation et leur patriotisme, en résonance et en cohérence avec les objectifs de performances honorables recommandés par le Président de la République, S.E. Paul BIYA.Evoquant les perspectives, le Ministre a renouvelé aux membres du staff technique la confiance de l'Etat et les a assurés du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires. Il a insisté sur la détermination du Gouvernement à réunir et à consolider les conditions de travail adéquates pour des rendements meilleurs de notre prestigieuse sélection nationale.

Il les a exhortés à se remettre, dès à présent, au travail pour la préparation méthodique, rationnelle et rigoureuse, dans l'ordre, l'harmonie et la discipline, des Lions Indomptables invités à affronter avec force, vigueur et ardeur, les prochaines échéances sportives.

Il leur a été demandé d'avoir toujours présent à l'esprit la Très Haute Prescription du Chef de l'Etat relative à la construction salutaire d'une meilleure organisation pour de meilleurs résultats ».