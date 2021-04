CAMEROUN :: Covid 19: Le combat continue à Douala 1er :: CAMEROON

La mairie a rétrocédé aux écoles, et marchés du matériel de lutte contre la Covid19 reçu la semaine dernière de la Mairie de la ville.

Le Coronavirus est une réalité ponctuelle et fait de plus en plus des victimes tant au Cameroun qu'ailleurs. Pour ne pas lâcher prise dans ce combat de chaque instant, la Mairie de Douala 1er consciente de la menace a procédé ce jeudi 15 avril à la redistribution des kits sanitaires à l'instar des fûts - robinet destinés au lavage des mains , des seaux d'eau , des caches - nez .

Cette importante dotation était destinée en priorité aux marchés, écoles, lycées, collèges et centres de formation localisés dans l'arrondissement de Douala 1er et a été remise aux responsables de ces structures par Mme Mouloki Brigitte , 4è adjoint au Maire à l'esplanade de l'hôtel de ville au cours d'une cérémonie sobre.

Il faut dire que cet événement vient à la suite d'un précèdent qui s'est tenu une semaine avant à la mairie de la ville où grâce à l'appui de certains partenaires et entreprises citoyennes, la Mairie de la ville a distribué au différentes Mairie d'arrondissement des quantités de kits de riposte contre le Covid19. C'est donc une suite logique que la Mairie de Douala 1er redistribue ce qu'elle a reçu a qui de droit.

Espérons que ces nouveaux kits de riposte contre le Covid19 va aider les populations de Douala 1er dans leur combat contre cette pandémie quitte à réduire de façon drastique les chiffres du Covid19 da cette partie de la ville.