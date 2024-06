CAMEROUN :: Route du Koung-Khi : Ensanglantée par l'imprudence des conducteurs :: CAMEROON

La route du département du Koung-Khi, dans la région de l'Ouest du Cameroun, est à nouveau ensanglantée par l'imprudence des conducteurs. En l'espace de quelques jours, deux accidents tragiques ont fait un mort et plusieurs blessés graves.

Un motocycliste tué à Batoufam

Le premier drame s'est produit à l'entrée de la chefferie Batoufam. Un mototaximan, roulant à vive allure, a été percuté de plein fouet par un véhicule. Le choc violent a projeté le conducteur dans les airs, avant qu'il ne s'écrase lourdement sur le goudron. Son décès a été constaté sur place.

Un car gros porteur et un camion de livraison se percutent à Bandjoun

Le second accident s'est produit à l'entrée de la chefferie Bandjoun. Un car gros porteur en partance pour Bafoussam est entré en collision avec un camion de livraison transportant des produits brassicoles. Les deux véhicules ont été sérieusement endommagés.

Les occupants des deux engins ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Si leurs vies ne sont pas en danger selon le personnel soignant, l'accident a fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels.

Des enquêtes ouvertes pour déterminer les responsabilités

Les autorités administratives et les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux des deux accidents pour procéder aux constats et ouvrir des enquêtes. L'objectif est de déterminer les circonstances exactes des drames et d'établir les responsabilités.

Une série noire d'accidents dans le Koung-Khi

Ces deux nouveaux accidents viennent s'ajouter à une série noire d'incidents survenus ces derniers jours dans le département du Koung-Khi. On a notamment enregistré des véhicules calcinés et des motos englouties par les flammes.

Face à cette recrudescence des accidents, il est urgent de sensibiliser les conducteurs aux dangers de l'imprudence sur la route. Le respect du code de la route et une conduite responsable sont indispensables pour sauver des vies.

Appel à la prudence et au respect du code de la route

Les autorités appellent les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route. Il est important de réduire la vitesse, de s'assurer du bon état du véhicule et de ne pas prendre la route sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants.

La vie n'a pas de prix et il est de la responsabilité de chacun de faire preuve de prudence sur la route pour éviter des drames inutiles.