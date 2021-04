CAMEROUN :: Le port de Kribi s’enrichit d’une nouvelle grue mobile. :: CAMEROON

Réduire le temps pour accroitre la productivité. Elle est capable de manutentionner 02conteneurs 20 pieds à la fois. La capacité de manutention à quai va désormais s’accélérer au port de Kribi. Avec l’acquisition par Kribi Conteneurs Terminal (KCT) d’une nouvelle grue mobile. Sur la place portuaire, c’est le satisfecit total.

L’acquisition de cette grue mobile participe du plan d’investissement de Kribi Conteneurs Terminal qui prévoit en outre l’arrivée en 2021 de 5 nouveaux portiques de parc (RTG). Cet équipement haut de gamme et conforme aux normes internationales a été réceptionné ce mardi 13 avril 2021 sur la place portuaire de Kribi. Cette nouvelle grue mobile est destinée aux opérations de manutention des navires. De marque «Gottwald 8412» sur pneus et d’une capacité de levage de 100 tonnes, cette grue est capable de manutentionner 02conteneurs20 pieds à la fois. Elle a une capacité de projection à la 20ème rangée des conteneurs à bord des navires où elle peut soulever 41 tonnes.

Aussi efficace qu’un portique de quai, cette grue mobile offre une productivité de +/-25 mouvements de conteneurs. Elle va permettre de réduire de 30 à 35% le temps d’escale des navires en améliorant la qualité du service rendu aux armateurs et aux opérateurs économiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique.

Pour Eric Lavenu, Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal «Malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, KCT poursuit son programme d’investissements et continue à œuvrer aux côtés de l’autorité portuaire pour renforcer la compétitivité du Port Autonome de Kribi. Grâce à ce nouvel investissement, nous allons renforcer notre contribution à la compétitivité de l’économie et au dynamisme des échanges régionaux dans la région»

Au demeurant, Kribi Conteneurs Terminal participe ainsi à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement du Cameroun et des pays de la sous-région. Au-delà de ses activités portuaires, l’entreprise qui emploie 300 camerounais, réalise chaque année des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et la protection de l’environnement.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupement d’actionnaires camerounais, de Bolloré Ports, CMA CGM, CHEC, Kribi Conteneurs Terminal(KCT)est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique Camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont les quais de 350 mètres peuvent accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce terminal facilite l’essor du commerce régional et accélère la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement