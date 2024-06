CAMEROUN :: Paiement des frais d’authentification des documents académiques: La Comicodi s'inquiète :: CAMEROON

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’enseignement supérieur

Le 27 Mai 2024, le Recteur de l’université de Yaoundé II a signé une note de service portant « paiement des frais d’authentification des documents académiques », en exécution d’une résolution de son Conseil d’administration.

Tout en restant respectueux des autorités universitaires de même que des éminents membres du conseil d’administration, j’ai l’honneur d’éveiller votre attention sur les risques d’une perte du statut d’institution publique ouverte et non discriminatoire pour la formation. En effet nous courons le risque de transformer l’université publique en un lieu de pratiques cupides qui mènera finalement à une sorte de marginalisation.

Sauf meilleur avis, il me semble de la plus haute prudence ainsi que de la sagesse sociale et politique, de rapporter cette note de service et par conséquent de rappeler le conseil d’administration à l’ordre. Il n’y a aucun doute que cette mesure est le début d’une pratique qui sera étendue à toutes les autres universités publiques, et même les privées. Je veux ici dire avec expérience, que je reçois tous les jours des jeunes diplômés qui ont de la peine à manger. Nous savons tous, que ce sont les enfants des pauvres, des orphelins et des sans soutiens, qui peuplent les universités d’Etat.

Votre intervention est donc urgente et cruciale pour nous éviter les accusations d’une éducation de discrimination et de marginalisation sensitaire. Inutile de dire que les implications, interprétations et conséquences explicites ou implicites à court comme à long terme sont terribles. Demain, un jeune perdra une bonne chance de trouver un emploi, de se présenter à un concours, de répondre à une offre de bourse à sa portée, parce qu’il n’a pas les moyens pour l’authentification de ses diplômes ou pour ses duplicatas. La majorité de nos diplômés d’enseignement supérieur finissent dans le chômage, y compris des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs, en nombre de plus en plus embarrassant. Cette décision veut aussi dire que pas d’argent, pas de dossier pour trouver le boulot. Par ailleurs, la diaspora va vivre ça comme un autre handicap réel.

En supposant qu’un jeune se fasse arracher son sac contenant tous ses documents académiques, ou soit victime d’incendie, il faudra donc débourser pas moins de cent mille Francs Cfa en moyenne, si l’intéressé avait terminé le cycle de Master II. C’est trop injuste, inopportun, inapproprié et égoïste. Ne faisons pas en sorte que les générations s’affrontent gravement, car ceux qui décident ainsi, ont souvent été formés sans tracasseries financières et sont arrivés sans discriminations.

Monsieur le Ministre d’Etat,

Je reste convaincu, connaissant votre intelligence vive de même que votre grande dextérité politique, que vous agirez en patriote, en vraie homme d’Etat pétri de l’esprit de MEDIATION SOCIALE, pour réexaminer cette affaire, car c’est vraiment une affaire. Déjà quand c’est gratuit, on paye, et si on institue le payement, on payera deux fois, corruption et inertie obligent

Dans l’attente, je saisis l’occasion pour renouveler à votre excellence, ma très haute et fraternelle considération./.

Copie : PM